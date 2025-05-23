Ο πέμπτος γύρος των πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται απίθανο να οδηγήσει σε συμφωνία, ανέφερε το CNN την Παρασκευή, επικαλούμενο δύο ιρανικές πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν σήμερα - και βρίσκεται σε εξέλιξη - στη Ρώμη έναν πέμπτο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τη μεσολάβηση του Ομάν, τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις δείχνουν να στοχεύουν στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι ιρανικές πηγές δήλωσαν στο CNN ότι η συμμετοχή του Ιράν σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών γίνεται «αποκλειστικά για να εκτιμηθεί η τελευταία στάση της Ουάσινγκτον και όχι για να επιδιωχθεί μια πιθανή πρόοδος».

Οι πηγές τόνισαν, επίσης, στο CNN ότι η Τεχεράνη «διατηρεί έντονες αμφιβολίες για την ειλικρίνεια των ΗΠΑ ως προς τις συνομιλίες».

«Οι δηλώσεις των μέσων ενημέρωσης και η διαπραγματευτική συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν απογοητεύσει σε μεγάλο βαθμό τους κύκλους χάραξης πολιτικής στην Τεχεράνη», ανέφεραν οι πηγές. «Από την οπτική γωνία των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στην Τεχεράνη, όταν οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι η αποδοχή του μηδενικού εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν είναι αδύνατη και παρόλα αυτά επιμένουν σε αυτό, είναι ένα σημάδι ότι οι ΗΠΑ ουσιαστικά δεν επιδιώκουν μια συμφωνία και χρησιμοποιούν τις διαπραγματεύσεις ως εργαλείο για να εντείνουν την πίεση».

Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιδιώξει έναν συμβιβασμό «win-win», αλλά τώρα όλοι συμφωνούν στην Τεχεράνη ότι η κυβέρνηση Τραμπ «οδηγεί τις συζητήσεις προς ένα αδιέξοδο», σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο τις πηγές.

Δήλωσαν στο CNN ότι, παρόλο που κανένα από τα δύο μέρη δεν θέλει να εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η θέση της Ουάσινγκτον είναι ότι οι συνομιλίες είναι αντιπαραγωγικές και οι επίσημες συναντήσεις είναι απίθανο να συνεχιστούν για πολύ ακόμα.

Αυτό έχει οδηγήσει την Τεχεράνη να μη λαμβάνει πλέον σοβαρά υπόψη τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποστασιοποιηθούν από τη σκληρή στάση του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, ανέφεραν οι πηγές. Επιπλέον, η Τεχεράνη θεωρεί τις προτάσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις ως «ουρά» της ατζέντας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η αναφορά αυτή έρχεται εν μέσω των συνομιλιών που ξεκίνησαν πάλι στη Ρώμη, με αντιπροσωπείες με επικεφαλής τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Την Πέμπτη, ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν ήταν «ανοιχτό στο να του επιβληθεί ενισχυμένη παρακολούθηση από διεθνείς επιθεωρητές, αλλά δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά του για αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου», σύμφωνα με το CNN.

Η Ουάσινγκτον είχε στείλει ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με το εάν θα επιτρεπόταν στο Ιράν να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά πρόσφατα σκλήρυνε τη στάση της, επιμένοντας ότι δεν θα επιτραπεί κανένας εμπλουτισμός, πρόσθεσε το CNN.

