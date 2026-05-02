Με τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να βρίσκονται για άλλη μια φορά σε τέλμα, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη με τη στάση τους υποδηλώνουν ότι είναι ικανές να αντέξουν ένα παρατεταμένο αδιέξοδο. Ωστόσο, αυτό το αδιέξοδο μπορεί να αναγκάσει τον υπόλοιπο κόσμο να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα για έναν πόλεμο που δεν επέλεξε, σχολιάζει το CNN.

Οι «πολύ καλοί» διαπραγματευτές του Ιράν – όπως τους χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – κατέθεσαν στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μια νέα πρόταση που θεωρεί μη ικανοποιητική. Η έλλειψη προθυμίας της Τεχεράνης για έναν συμβιβασμό αποδεκτό από τις ΗΠΑ καταδεικνύει την άνεσή της με ένα παρατεταμένο αδιέξοδο, παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη συνθηκολόγηση.

Καθώς η σύγκρουση μαίνεται χωρίς στρατιωτική ή διπλωματική επίλυση, το Ιράν πιστεύει ότι το όραμά του για μια νέα περιφερειακή τάξη σταδιακά πλησιάζει στην αποδοχή. Σε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα, ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κήρυξε νίκη επί των ΗΠΑ και υπαινίχθηκε κυριαρχία στον Περσικό Κόλπο, πριν διακηρύξει τον έλεγχο της Τεχεράνης στο Στενό του Ορμούζ.

Και καθώς οι προτάσεις κινούνται αργά μεταξύ των πρωτευουσών, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν βιάζεται» και είναι δεσμευμένος στον ναυτικό αποκλεισμό του, ακόμη και όταν οι αναλυτές αναμένουν ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να ασκηθεί πλήρως η απαραίτητη πίεση σε ένα καθεστώς που έχει σκληραγωγηθεί από χρόνια κυρώσεων.

Ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν τη σκιαμαχία, η άνοδος των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ασκήσει πίεση στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, με τους αναλυτές να προβλέπουν περαιτέρω αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού και τις χώρες να προσπαθούν να προετοιμαστούν για περαιτέρω κλυδωνισμούς σε περίπτωση που η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Θα το κάνουμε αυτό σωστά», επέμεινε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να φύγουμε νωρίς και μετά να ανακύψει το πρόβλημα σε τρία ακόμη χρόνια».

Πηγή: skai.gr

