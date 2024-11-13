Η ιστορική φράση Ουκρανών στρατιωτών «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε και γ@@@σου», δεν αποτελεί εμπορικό σήμα, έκρινε το Δικαστήριο της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη απέρριψε σήμερα ένα αίτημα Ουκρανών συνοριοφυλάκων για καταχώρηση ως εμπορικού σήματος της φράσης «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε και γ@@@σου», εκτιμώντας πως είναι ένα πολιτικό μήνυμα που δεν αποτελεί εμπορική ένδειξη.

Κατά την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, προσεγγίζοντας το ουκρανικό Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα, με σκοπό να το καταλάβει, έδωσε εντολή στη μικρή ομάδα Ουκρανών στρατιωτών που είχαν τη βάση τους εκεί να παραδοθούν.

Η απάντηση των Ουκρανών στρατιωτών απέναντι στην εντολή των Ρώσων εισβολέων έμελλε να μείνει στην Ιστορία και να αποτελέσει ένα πρώτο δείγμα της ουκρανικής αντίστασης απέναντι στη ρωσική εισβολή: «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε και γ@@@σου». Στα χρόνια που ακολούθησαν, η φράση έγινε σύμβολο της ανθεκτικότητας του Κιέβου απέναντι στη Μόσχα.

Η ουκρανική κυβέρνηση ήλπιζε να κατοχυρώσει αυτό το εμπορικό σήμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, καθώς και για εκδοτικές υπηρεσίες, εκπαίδευσης, αναψυχής και αθλητισμού.

Ωστόσο, το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησε αρνητικά στο αίτημα και οι Ουκρανοί οδήγησαν το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η εν λόγω φράση είναι ένα «πολιτικό μήνυμα» που θα "συνδεθεί» με τη «ρωσική επιθετικότητα. (...) Συνεπώς, δεν θα γίνει αντιληπτό από το ενδιαφερόμενο κοινό ως ένδειξη της εμπορικής προέλευσης των προϊόντων και υπηρεσιών στην οποία αναφέρεται», τόνισε το Δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

