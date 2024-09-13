Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κίεβο έχει καταρρίψει 8.060 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που εξαπέλυσε η Ρωσία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Το Κίεβο κατηγορεί το Ιράν ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στη Ρωσία. Η εφημερίδα Wall Stret Journal (WSJ) ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα παρήγαγε ενεργά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed με ιρανική συνδρομή επί ρωσικού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

