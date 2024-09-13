Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ιρανικά drone που εξαπέλυσε η Ρωσία

Το Κίεβο κατηγορεί το Ιράν ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στη Ρωσία 

Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κίεβο έχει καταρρίψει 8.060 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που εξαπέλυσε η Ρωσία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Το Κίεβο κατηγορεί το Ιράν ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στη Ρωσία. Η εφημερίδα Wall Stret Journal (WSJ) ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα παρήγαγε ενεργά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed με ιρανική συνδρομή επί ρωσικού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Ρωσία Ιράν Κίεβο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark