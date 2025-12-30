Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, Ιρανοί πολίτες βγήκαν στους δρόμους, εκφράζοντας τη βαθιά τους δυσαρέσκεια για την επιδεινούμενη οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μετά τον πόλεμο της Ιράν με το Ισραήλ.

Την Τρίτη, φοιτητές πανεπιστημίων στην Τεχεράνη συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν έμποροι, εξοργισμένοι από τη ραγδαία υποτίμηση του ιρανικού ριάλ, βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις.

Day Three: The IRGC has yet to reassert control as protests over Iran’s collapsing economy continue in Tehran.



Στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Πολιτισμού, στα βορειοδυτικά της χώρας, φοιτητές ακούγονται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να φωνάζουν συνθήματα όπως «θάνατος στον δικτάτορα». Τα βίντεο επαληθεύτηκαν από τη Wall Street Journal.

Παράλληλα, σε αγορά εμπορίας σιδήρου κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, έμποροι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν. Έμπορος χαλιών στο κεντρικό παζάρι της Τεχεράνης δήλωσε ότι είδε την αγορά να κλείνει από νωρίς το πρωί.

Διαδηλώσεις σημειώθηκαν επίσης στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο, καθώς και στη Χαμεντάν, στο δυτικό Ιράν.

Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση, η οποία δυσκολεύεται να περιορίσει τη γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια. Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα αδύναμο νόμισμα, εξαιρετικά υψηλό πληθωρισμό και διεθνείς κυρώσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστεί προβλήματα όπως η σοβαρή λειψυδρία και οι εκτεταμένες, συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Ο σύντομος πόλεμος του Ιουνίου με το Ισραήλ ανέδειξε επίσης τις αδυναμίες της κυβέρνησης και την ανικανότητά της να προστατευθεί από τη διείσδυση Ισραηλινών κατασκόπων. Προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και κατέστρεψε την αντιαεροπορική του άμυνα.

«Η ιρανική κυβέρνηση έχει περάσει έναν δύσκολο χρόνο. Η αποτρεπτική της ισχύς απέναντι σε εξωτερικούς αντιπάλους κατέρρευσε, ενώ κάθε ένα από τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει έχει επιδεινωθεί», δήλωσε ο Αλί Βαέζ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο International Crisis Group. Όπως σημείωσε, αυτό έχει θέσει «την εσωτερική και διπλωματική πολιτική της χώρας σε καθεστώς μόνιμης διαχείρισης κρίσεων».

Μετά τον πόλεμο, η κυβέρνηση προχώρησε σε εκτεταμένη καταστολή κατά των αντιφρονούντων, συλλαμβάνοντας αντιπάλους και πραγματοποιώντας φέτος τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια λαϊκή εξέγερση. Παράλληλα, επιχείρησε να χαλαρώσει την πίεση σε ορισμένους από τους αυστηρούς κανόνες ηθικής που έχει επιβάλλει.

Δεν ήταν σαφές πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις σε πανεπιστήμια της Τεχεράνης και στην αγορά σιδήρου, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ήταν μικρής κλίμακας.

Η υποτίμηση του νομίσματος αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο, καθώς υπονομεύει τις αποταμιεύσεις των πολιτών και αυξάνει το κόστος ζωής. Το ιρανικό ριάλ έχει χάσει 60% της αξίας του από τον πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ.

Ένας 41χρονος μεσίτης ακινήτων στη Σιράζ δήλωσε ότι η πτώση του νομίσματος επιτείνει τον πληθωρισμό στις τιμές των τροφίμων. Οι αποταμιεύσεις του έχουν εξανεμιστεί, ενώ, όπως είπε, τα χρήματα που μπαίνουν στον λογαριασμό του «χάνουν αμέσως την αξία τους».

Στον πυρήνα των οικονομικών προβλημάτων του Ιράν βρίσκονται οι αυστηρές διεθνείς κυρώσεις. Νωρίτερα φέτος, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον είχαν εμπλακεί σε συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άρση ορισμένων κυρώσεων. Οι διαπραγματεύσεις σημείωσαν ελάχιστη πρόοδο και δεν έχουν επαναληφθεί μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Το κοινοβούλιο στο οποίο κυριαρχούν οι συντηρητικοί εξετάζει προϋπολογισμό που αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες και δίνει προτεραιότητα στις πληρωμές προς τους δημόσιους υπαλλήλους, αντί για επενδύσεις σε υποδομές και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από Ιρανούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραμένει αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ των βουλευτών.

«Η κυβέρνηση στηρίζεται στο σύστημα πελατειακών σχέσεων για να διατηρήσει τη βάση της δύναμής της στον κλήρο και τον στρατό», δήλωσε ο Σαΐντ Γκολκάρ, αναπληρωτής καθηγητής στο University of Tennessee at Chattanooga. Για τον υπόλοιπο πληθυσμό, πρόσθεσε, «η μόνη στρατηγική είναι η καταστολή».

