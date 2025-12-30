Η Ταϊβάν εκτιμά ότι οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, που διεξήχθησαν χθες και σήμερα και προσομοίωναν τον ναυτικό αποκλεισμό του νησιού, «απέτυχαν» παρά την ανάπτυξη δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων.

«Σε ό,τι αφορά την πρόθεσή τους να επιβάλλουν αποκλεισμό, νομίζω ότι η ακτοφυλακή μας έχει ήδη διευκρινίσει πως αυτός ο αποκλεισμός στην πραγματικότητα δεν συνέβη» είπε στους δημοσιογράφους ο Χσίε Τζιχ-σενγκ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος αρμόδιος για τον τομέα των πληροφοριών στο υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν.

«Η Κίνα περιφρονεί τις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας για την ειρήνη και υπονομεύει σκόπιμα την περιφερειακή σταθερότητα με τη στρατιωτική προκλητικότητά της. Είναι μια κατάφωρη πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή τάξη και εκφράζω την εντονότερη καταδίκη μου» είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε, υποσχόμενος ότι η Ταϊπέι «δεν θα επιδεινώσει τις εντάσεις».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία και η Γαλλία εξέφρασαν χωριστά σήμερα την ανησυχία τους και επανέλαβαν τη δέσμευσή του στη διεθνή «σταθερότητα».

«Η ειρήνη και η σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν έχουν στρατηγική σημασία για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και την ευημερία», είπε μια εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας, η Ανίτα Χίπερ, καλώντας το Πεκίνο να δείξει «αυτοσυγκράτηση».

Οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις «επιτείνουν τις εντάσεις» και «πλήττουν τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν» ανέφερε εξάλλου το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.

Η Γαλλία παρακολουθεί «με ανησυχία» τα γυμνάσια και καλεί όλες τις πλευρές «να αποφύγουν κάθε κλιμάκωση», ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο Πινγκτάν, το κοντινότερο κινεζικό νησί στην Ταϊβάν, είδαν ομοβροντία βλημάτων να εκτοξεύονται γύρω στις 9 το πρωί (03.00 ώρα Ελλάδας) αφήνοντας πίσω τους λευκό καπνό. Τουλάχιστον δέκα εκτοξεύτηκαν το ένα μετά το άλλο, με εκκωφαντικό θόρυβο, με αποτέλεσμα τουρίστες να συγκεντρωθούν στην παραλία για να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τηλέφωνά τους.

Οι αρχές της Ταϊβάν είπαν ότι καταμέτρησαν 27 εκτοξεύσεις.

«Στις 9.30 της 30ής Δεκεμβρίου οι χερσαίες δυνάμεις της Διοίκησης Ανατολικών Ζωνών του ΛΑΣ πραγματοποίησαν ασκήσεις με πραγματικά πυρά μεγάλου βεληνεκούς στα ύδατα βορείως του νησιού της Ταϊβάν και πέτυχαν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα» ανέφερε ο κινεζικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν είπε ότι εντόπισε τουλάχιστον 130 αεροσκάφη και περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία γύρω από το νησί. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κινεζικών πολεμικών αεροπλάνων που έχουν καταγραφεί μέσα σε μία ημέρα από τις 15 Οκτωβρίου 2024.

Το πρωί η Κίνα ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε καταδρομικά, φρεγάτες, καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά κάνοντας «ασκήσεις ταυτοποίησης και επαλήθευσης (…) προσομοίωσης πληγμάτων, επίθεσης σε ναυτικούς στόχους, καθώς και αντιαεροπορικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις».

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ανατολικού θεάτρου επιχειρήσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού υπογράμμισε ότι οι ασκήσεις στη θάλασσα βορείως και νοτίως της Ταϊβάν επέτρεψαν «να δοκιμαστούν οι δυνατότητες συντονισμού αέρος-θαλάσσης και αποκλεισμού και ολοκληρωμένου ελέγχου». Παρουσίασε επίσης έναν χάρτη που εικονίζει τις πέντε τοποθεσίες, στα ανοιχτά των ακτών της Ταϊβάν, όπου θα γίνονταν ασκήσεις με πραγματικά πυρά μέχρι σήμερα το απόγευμα.

Η κρατική τηλεόραση CCTV εξήγησε ότι ένας από τους κυριότερους στόχους των ασκήσεων «Αποστολή Δικαιοσύνη 2025» ήταν η προσομοίωση του «αποκλεισμού» των στρατηγικών λιμένων της Ταίβάν, ιδίως εκείνων του Κεελούνγκ στον βορρά και του Καοχσιούνγκ στα νότια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

