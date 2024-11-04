Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ahoo Daryaei - Αγνοείται: Παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης στη «γυμνή φοιτήτρια» του Ιράν – Αγωνία για την τύχη της 

Από το Σάββατο που συνελήφθη, κανείς δε γνωρίζει πού βρίσκεται και σε ποια κατάσταση - Φόβοι πως θα μπορούσε να έχει την κατάληξη της 22χρονης Μαχσά Αμινί

Ιράν - γυμνή φοιτήτρια: Παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης στην Ahoo Daryaei

Πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι από εχθές η νεαρή φοιτήτρια από το Ιράν, η οποία τόλμησε να γδυθεί και να μείνει με τα εσώρουχα μπροστά από το πανεπιστήμιό της στην Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον αυστηρό ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας της χώρας. 

Το όνομα της κοπέλας έγινε γνωστό – είναι η Ahoo Daryaei, που σημαίνει «Ελάφι της Θάλασσας». 

Η τύχη της κοπέλας – η οποία συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές – αγνοείται. Κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται και σε ποια κατάσταση και οι  οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων  εκφράζουν φόβους πως θα μπορούσε να έχει την κατάληξη της 22χρονης Μαχσά Αμινί το 2022. 

Η Ahoo Daryaei, η «γυμνή φοιτήτρια», είναι το νέο σύμβολο της αντίστασης των γυναικών στο Ιράν και το διαδίκτυο την έχει χαρακτηρίσει ήδη ως την «πιο γενναία γυναίκα» της χώρας. 

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τις ιρανικές αρχές να ελευθερώσουν «άμεσα και άνευ όρων» την κοπέλα ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την τύχη της νεαρής φοιτήτριας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της αφού δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας της «μίλησαν ήρεμα» και την προειδοποίησαν ότι παραβιάζει τον ενδυματολογικό κώδικα.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων του πανεπιστημίου είπε ότι η φοιτήτρια έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας (το ίδιο είχαν επικαλεστεί οι ιρανικές αρχές και όταν συνέλαβα την Αμινί το 2022, επειδή αρνήθηκε να φορέσει δημοσίως το χιτζάμπ, τη μαντίλα της...)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν φοιτήτρια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark