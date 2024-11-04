Ιράν - γυμνή φοιτήτρια: Παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης στην Ahoo Daryaei

Πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι από εχθές η νεαρή φοιτήτρια από το Ιράν, η οποία τόλμησε να γδυθεί και να μείνει με τα εσώρουχα μπροστά από το πανεπιστήμιό της στην Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον αυστηρό ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας της χώρας.

Το όνομα της κοπέλας έγινε γνωστό – είναι η Ahoo Daryaei, που σημαίνει «Ελάφι της Θάλασσας».

She stripped away their control. Now, they want her silenced.



Say her name. Share her story. Show the world her courage! ✊#AhooDaryaei #آهودریایی pic.twitter.com/NcyT4wgRLJ — Daughters of Persia (@fightforpersia) November 3, 2024

Η τύχη της κοπέλας – η οποία συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές – αγνοείται. Κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται και σε ποια κατάσταση και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους πως θα μπορούσε να έχει την κατάληξη της 22χρονης Μαχσά Αμινί το 2022.

Her life is in danger.



Ahoo Daryaei is the student who took off her clothes in protest against the mysogeny and oppression of the vice police of the ayatollahs.

They arrested her and she has been missing ever since.



Where is Ahoo Daryaei ?

We demand her immediate release.… pic.twitter.com/4pq5Bil9ze — Darya Safai MP (@SafaiDarya) November 3, 2024

Η Ahoo Daryaei, η «γυμνή φοιτήτρια», είναι το νέο σύμβολο της αντίστασης των γυναικών στο Ιράν και το διαδίκτυο την έχει χαρακτηρίσει ήδη ως την «πιο γενναία γυναίκα» της χώρας.

We now know the name of this iconic Iranian woman: Ahoo Daryaei, meaning Deer of the Sea. pic.twitter.com/FvE9zFLpSR — Habib Khan (@HabibKhanT) November 3, 2024

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τις ιρανικές αρχές να ελευθερώσουν «άμεσα και άνευ όρων» την κοπέλα ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την τύχη της νεαρής φοιτήτριας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της αφού δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας της «μίλησαν ήρεμα» και την προειδοποίησαν ότι παραβιάζει τον ενδυματολογικό κώδικα.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων του πανεπιστημίου είπε ότι η φοιτήτρια έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας (το ίδιο είχαν επικαλεστεί οι ιρανικές αρχές και όταν συνέλαβα την Αμινί το 2022, επειδή αρνήθηκε να φορέσει δημοσίως το χιτζάμπ, τη μαντίλα της...)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.