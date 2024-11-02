Μια νεαρή γυναίκα γδύθηκε, μένοντας με τα εσώρουχά της σε πανεπιστήμιο του Ιράν το Σάββατο σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον αυστηρό ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας της χώρας, σύμφωνα με διαδικτυακά βίντεο και δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει φρουρούς ασφαλείας σε παράρτημα του Πανεπιστημίου Ισλαμικού Αζάντ να κρατούν την άγνωστη γυναίκα. Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου Amir Mahjob είπε στο X ότι «στο αστυνομικό τμήμα,...διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό σοβαρή ψυχική πίεση και είχε ψυχική διαταραχή».Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δηλώνουν ότι η ενέργεια της γυναίκας ήταν μια σκόπιμη διαμαρτυρία.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

«Για τις περισσότερες γυναίκες, το να είναι ...με τα εσώρουχά τους δημόσια είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες τους... Αυτή είναι μια αντίδραση στην ανόητη επιμονή (των αρχών) στην υποχρεωτική χιτζάμπ», η Lei La, χρήστης του X, είπε σε σχόλιο που συνόδευε το βίντεο.

Η τύχη της γυναίκας δεν έγινε γνωστή, αλλά η εφημερίδα μαζικής κυκλοφορίας Hamshahri ανέφερε στον ιστότοπό της: «Μια ενημερωμένη πηγή είπε ότι ο δράστης αυτής της πράξης έχει σοβαρά ψυχικά προβλήματα και, μετά από έρευνες, πιθανότατα θα μεταφερθεί σε ψυχιατρείο».

Όλο και περισσότερες γυναίκες αψήφησαν τις αρχές απορρίπτοντας τις χιτζαμπ τους μετά από πανεθνικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τον θάνατο τον Σεπτέμβριο του 2022 μιας νεαρής Ιρανής, της Μάχσα Αμινί που κρατήθηκε από την αστυνομία ηθικής για φερόμενη παραβίαση των κανόνων χιτζάμπ. Οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν βίαια την εξέγερση.

Πηγή: skai.gr

