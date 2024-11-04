Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών που αγνοούνταν μετά από τη φονική καταιγίδα στην επαρχία της Βαλένθια εντοπίστηκε νεκρό στην πόλη Πεντράλμπα, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Βαλένθια.

Η εθνικότητα των δύο θυμάτων έγινε γνωστή την Κυριακή από τον δήμαρχο της πόλης, που είπε πως οι κάτοικοι αποφάσισαν να αρχίσουν δικές τους έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στην περιοχή τους.

Πλέον ο επιβεβαιωμένος αριθμός των Βρετανών μεταξύ των θυμάτων στην Ισπανία ανέρχεται στα τρία, καθώς από την πρώτη ημέρα είχε γίνει γνωστός ο θάνατος ενός 71χρονου Βρετανού στη Μάλαγα, του μοναδικού θύματος της θεομηνίας στην Ανδαλουσία.

Ο 71χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί αφού είχε διασωθεί ζωντανός από σωστικά συνεργεία με βάρκα από το πλημμυρισμένο σπίτι του.

Μέχρις στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 217 ανθρώπων από την καταιγίδα DANA.

