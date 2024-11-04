Στη σύλληψη της νεαρής φοιτήτριας προχώρησαν οι Αρχές η οποία γδύθηκε και έμεινε με τα εσώρουχά της έξω από το πανεπιστήμιό της στο Ιράν το περασμένο Σάββατο ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον αυστηρό ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας της χώρας, σύμφωνα με φοιτητικές οργανώσεις.

Έκτοτε η τύχη της δεν είναι γνωστή και καμία πληροφορία για εκείνη δεν έχει έρθει στη δημοσιότητα με οργανώσεις να εκφράζουν φόβους πως θα μπορούσε να έχει την κατάληξη της 22χρονης Μαχσά Αμινί το 2022.

Στα βίντεο που κυκλοφορούν φαίνεται η γυναίκα να κάνει χειρονομίες προς τις συμφοιτήτριές της, πολλές από τις οποίες είναι γυναίκες και φορούν μαντίλες, κάνοντας παράλληλα βόλτα στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

In Iran, a woman who was accosted by the “morality police” for not wearing hijab removes her clothing & roams the streets in defiance. She has since been arrested by IRGC forces and forcibly disappeared. This is the brave face of true resistance. pic.twitter.com/HhbbEGhKlf — Elica Le Bon الیکا‌ ل بن (@elicalebon) November 2, 2024

Σε ένα άλλο βίντεο επίσης, φαίνεται η ίδια να περπατά σε ένα δρόμο, πάλι μόνο με τα εσώρουχα, προτού μια ομάδα ανδρών την περικυκλώσει, τη δέσει και την απομακρύνει με ένα αυτοκίνητο.

Η Αμνηστία δήλωσε το Σάββατο ότι η γυναίκα είχε «συλληφθεί βίαια» αφού διαμαρτυρήθηκε για την «καταχρηστική επιβολή» του ενδυματολογικού κώδικα στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε προηγουμένως παρενοχληθεί από μέλη της Basij, μιας ιρανικής εθελοντικής παραστρατιωτικής ομάδας, μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου, σύμφωνα με ένα ιρανικό φοιτητικό κανάλι κοινωνικής δικτύωσης, το Amir Kabir. Ισχυρίστηκε ότι μέλη της δύναμης είχαν σκίσει τη μαντίλα της και είχαν σκίσει τα ρούχα της.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024

Επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της αφού δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας της «μίλησαν ήρεμα» και την προειδοποίησαν ότι παραβιάζει τον ενδυματολογικό κώδικα.

Ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων του πανεπιστημίου είπε ότι η γυναίκα έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το CNN δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ανεξάρτητα τις συνθήκες πίσω από το περιστατικό.

Η Μάι Σάτο, η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δήλωσε στο X ότι θα «παρακολουθήσει στενά αυτό το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης των Αρχών».

Η χρήση χιτζάμπ (ή μαντίλας) στο κοινό είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο του Ιράν που επιβάλλεται από τη λεγόμενη αστυνομία ηθικής της χώρας.

Οι Ιρανές γυναίκες μπορούν να υποστούν σκληρή τιμωρία, ακόμη και για μικρές παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ξέσπασε μεγάλες διαμαρτυρίες σε όλο το Ιράν το 2022 κατά του ενδυματολογικού κώδικα μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης γυναίκας η οποία πέθανε υπό την κράτησή της στην αστυνομία ηθικής, αφού συνελήφθη επειδή φέρεται να μην φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

