Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαέιλ Μπαγκάι επέκρινε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε ως «αποσταθεροποιητική παρουσία» των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την ανάπτυξη βομβαρδιστικών Β-52 στην περιοχή.

«Πάντα πιστεύαμε ότι η παρουσία της Αμερικής στην περιοχή είναι μια αποσταθεροποιητική παρουσία», είπε ο Μπαγκάι σε συνέντευξη Τύπου απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι «δεν θα αποτρέψει την αποφασιστικότητα [του Ιράν] να αμυνθεί».

Σημειώνεται ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 έφθασαν στη Μέση Ανατολή το περασμένο Σάββατο όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, την επομένη της αναγγελίας από το Πεντάγωνο πως θα αναπτύξει περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» κι εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν. Στα επιπλέον μέσα που θα αναπτυχθούν συμπεριλαμβάνονται συστήματα αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων, μαχητικά, βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας B-52 και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Τις τελευταίες ημέρες, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως το Ιράν είναι έτοιμο να επιτεθεί στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, επικαλούμενη Άραβες και Ιρανούς αξιωματούχους, το Ιράν ετοιμάζει μια περίπλοκη επίθεση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πυραύλους με κεφαλές υψηλής ισχύος.

Πηγή: skai.gr

