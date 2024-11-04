Ένας γύρος συνομιλιών μεταξύ αξιωματούχων της Χαμάς και της Φατάχ στο Κάιρο οδήγησε σε συμφωνία για τη σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής αποτελούμενης από ανεξάρτητες παλαιστίνιες προσωπικότητες για τη διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον συνεχιζόμενο πόλεμο, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή της Χαμάς που επικαλείται η εφημερίδα του Κατάρ Al- Araby al-Jadeed.

Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος των ευρύτερων προσπαθειών διαμεσολάβησης της Αιγύπτου για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και για την επέκταση της ανθρωπιστικής πρόσβασης στον θύλακα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα του Κατάρ, η αντιπροσωπεία της Χαμάς παρουσίασε ένα λεπτομερές σχέδιο εργασίας για την τεχνοκρατική επιτροπή, ενώ η αντιπροσωπεία της Φατάχ ζήτησε να συζητηθεί η κεντρική διοίκησή της, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει σε επόμενες συναντήσεις.

Σήμερα, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ-Φατάχ αλ-Σίσι στο Κάιρο για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και τη μελλοντική παλαιστινιακή διακυβέρνηση. Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον ανώτατο αξιωματούχο Khalil al-Hayya φέρεται να συναντήθηκε χθες με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών της Αιγύπτου, αλλά δεν πέτυχε καμία πρόοδο για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων.

Ο Al-Araby al-Jadeed γράφει ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς περιελάμβανε νέους αξιωματούχους που δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ σε τέτοιες συνομιλίες στο παρελθόν, προκειμένου να δημιουργηθούν «νέες ευκαιρίες για μελλοντικές συζητήσεις».

Το κύριο αίτημα του τρομοκρατικού κινήματος ήταν η Αίγυπτος να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει η εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

