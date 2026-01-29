Η Ουκρανία είναι ένα πιόνι, ένα όργανο της Δύσης, το οποίο χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει άμεσες απειλές για την ασφάλεια της Ρωσίας, υποστήριξε την Πέμπτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Ουκρανία είναι ένα πιόνι και ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τη Δύση για να χτίσει ένα προγεφύρωμα ακριβώς στα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να δημιουργήσει άμεσες απειλές για την ασφάλειά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης.

«Θεωρούμε αυτή τη σύγκρουση ως μια σημαντική αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης; Η απάντηση είναι ναι», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

Η κατάπαυση του πυρός που ζήτησε ο Ζελένσκι είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία, δήλωσε δε ο Λαβρόφ στη συνέντευξή του στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία περιλαμβάνει την απαίτηση για το Κίεβο να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας και της θρησκείας είπε.

Η Ευρώπη και το Κίεβο έχουν «ξεθάψει» το σχέδιο των ΗΠΑ, αφαιρώντας την απαίτηση σεβασμού των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων από το σχέδιό τους , είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Το πρόβλημα της ουκρανικής κρίσης δεν είναι το έδαφος, αλλά το ρωσοφοβικό ναζιστικό καθεστώς» ξεκαθάρισε, δείχνοντας με τις δηλώσεις του ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι ακόμη μακριά.

Πηγή: skai.gr

