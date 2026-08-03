Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι ο Νεότερος προέτρεψε την Κυριακή στους Αμερικανούς γονείς ότι θα πρέπει να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά της ιλαράς, καθώς η αύξηση των λοιμώξεων έχει αγγίξει επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία 35 χρόνια.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, ήταν επί χρόνια επιφυλακτικός, αν όχι επικριτικός, απέναντι στα εμβόλια, ενισχύοντας την παραπληροφόρηση, περιλαμβανομένου του συνδυασμένου εμβολίου που προστατεύει από την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά (MMR). Ο Κένεντι απηύθυνε έκκληση σε συνέντευξή του στο CNN την Κυριακή το πρωί.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, οι ΗΠΑ έχουν πλέον καταγράψει 2.371 επιβεβαιωμένες μολύνσεις μέχρι στιγμής φέτος, ξεπερνώντας τον συνολικό αριθμό των 2.289 το 2025.

Συνολικά, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν σημειωθεί περισσότερες μολύνσεις ιλαράς στις ΗΠΑ από ό,τι σε όλο το υπόλοιπο του 21ου αιώνα μαζί. Η τελευταία φορά που καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων ιλαράς σε ένα μόνο έτος ήταν το 1991.

Η δήλωση του Κένεντι εκμαιεύτηκε από την παρουσιάστρια Ντάνα Μπας, η οποία τον κάλεσε να χρησιμοποιήσει το «βήμα» του για να μιλήσει απευθείας στους γονείς ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Τον προέτρεψε να πει στις οικογένειες ότι πρέπει να εμβολιάζουν τα παιδιά τους κατά της ιλαράς «γιατί (το εμβόλιο) είναι ασφαλές και θα τους βοηθήσει να σώσουν τις ζωές των παιδιών τους».

Ο υπουργός υγείας απάντησε: «Οι γονείς πρέπει να εμβολιάζουν τα παιδιά τους κατά της ιλαράς. Ένα εμβόλιο για την ιλαρά είναι αποτελεσματικό, τη σταματά σε περίπου 97% των περιπτώσεων. Οι άνθρωποι πρέπει να εμβολιάζονται».



Αργότερα στη συνέντευξη πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι πρέπει επίσης να κάνουν το συνδυασμένο εμβόλιο MMM, την κύρια προστασία από την ασθένεια που αποτελε βασικό στόχο του αντιεμβολιαστικού κινήματος.



Η έκκληση του υπουργού Υγείας προς τους γονείς να εμβολιάζουν τα παιδιά τους έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη χρόνια αντιεμβολιαστική θέση του Κένεντι. Ακόμα και όταν ανέλαβε το κορυφαίο αξίωμα των ΗΠΑ στον χώρο της υγείας, παρουσίασε τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς ως «προσωπική επιλογή» και έχει ισχυριστεί ανακριβώς ότι η ισχύς του εμβολιασμού μειώνεται.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.