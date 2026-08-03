Ο Γκάβιν Νιούσομ οικοδομεί αθόρυβα ένα σημαντικό κεφάλαιο εύνοιας ανάμεσα στα στελέχη του κόμματός του και τους αιρετούς αξιωματούχους σε διάφορες πολιτείες —ιδιαίτερα στον Νότο— οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές και στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα του 2028.



Ο Νιούσομ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια δολάρια για κρίσιμες κομματικές οργανώσεις πολιτειών και τις νομοθετικές τους επιτροπές μέχρι στιγμής σε αυτόν τον διετή εκλογικό κύκλο, σύμφωνα με στοιχεία που εξέτασε το Axios.

Πηγή: skai.gr

Η ικανότητα του Νιούσομ να συγκεντρώνει αυτά τα ποσά σχεδόν αποκλειστικά μέσω της λίστας των email του δείχνει ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν υπολογίσιμο συλλέκτη πόρων από τη βάση σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα για την προεδρία.Ο Νιούσομ συγκέντρωσε τα περισσότερα χρήματα για το Δημοκρατικό Κόμμα στη Νότια Καρολίνα, η οποία αναμένεται να φιλοξενήσει την πρώτη αναμέτρηση στις προκριματικές εκλογές του 2028.Ο Τζέι Πάρμλεϊ, εκτελεστικός διευθυντής της κομματικής οργάνωσης της πολιτείας, επιβεβαίωσε ότι ο Νιούσομ συγκέντρωσε πάνω από 300.000 δολάρια για το τοπικό κόμμα μέσω δωρεών από τη βάση.«Είναι αυτός που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα. Ο [γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ] Κόρι Μπούκερ έχει βοηθήσει, όπως και άλλοι», δήλωσε, αναφέροντας επίσης τον γερουσιαστή της Αριζόνα Μαρκ Κέλι. «Αλλά το ποσό του Νιούσομ είναι μεγαλύτερο», είπε ο Πάρμλεϊ στο Axios.«Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όταν όλοι αντιμετωπίζαμε τις προκλήσεις της επαναδιοργάνωσης των εκλογικών περιφερειών», σημείωσε. «Μάς επέτρεψε να αυξήσουμε το προσωπικό μας, και αυτό συνέβη σε πολύ κρίσιμες στιγμές, όταν στρατολογούσαμε υποψηφίους για τα νομοθετικά σώματα της πολιτείας».Ο Ρέιμοντ Μπάκλεϊ, πρόεδρος του κόμματος στο Νιου Χαμσάιρ, επαίνεσε τον Νιούσομ για τη «φαινομενική βοήθειά του στη συγκέντρωση πόρων».Ο Νιούσομ συγκέντρωσε πάνω από 220.000 δολάρια για το κόμμα και πάνω από 56.000 δολάρια για τη Δημοκρατική Κοινοβουλευτική Ομάδα της Γερουσίας του Νιου Χαμσάιρ.Η Μόλι Φόρτζεϊ, ανώτερη σύμβουλος του Δημοκρατικού Κόμματος της Νεβάδα, δήλωσε ότι «τα email του Νιούσομ για τη συγκέντρωση χρημάτων έχουν αποφέρει περισσότερα για το κόμμα της Νεβάδα από οποιουδήποτε άλλου».Η Φόρτζεϊ σημείωσε ότι άλλοι πιθανοί υποψήφιοι για το 2028 έχουν συγκεντρώσει σημαντικά ποσά για νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών (ballot initiatives) και άλλες εκστρατείες στη Νεβάδα.Εκτός από τη Νότια Καρολίνα και το Νιου Χαμσάιρ, οι πολιτείες αυτές ήταν το Νιου Τζέρσεϊ ($158.063), το Μίσιγκαν ($154.000), η Νεβάδα ($117.455), η Βόρεια Καρολίνα ($121.971), η Λουιζιάνα ($113.615), η Φλόριντα ($99.808), το Τενεσί ($95.259), η Αλαμπάμα ($94.865), η Βιρτζίνια ($77.831), η Μινεσότα ($63.836), η Τζόρτζια ($43.843) και το Τέξας ($30.351).Όπως πολλοί άλλοι δυνητικοί υποψήφιοι για το 2028, ο Νιούσομ συγκέντρωσε επίσης χρήματα για Δημοκρατικούς σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις του 2026, όπως για τον γερουσιαστή της Τζόρτζια Τζον Όσοφ, την πρώην δήμαρχο της Ατλάντα Κέισα Λανς Μπότομς (που διεκδικεί τη θέση της κυβερνήτου της Τζόρτζια) και την πρώην βουλευτή της Αλάσκας Μέρι Πέλτολα (που διεκδικεί θέση στη Γερουσία).Η οργάνωση του Νιούσομ «Campaign for Democracy» (Καμπάνια για τη Δημοκρατία) και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιτροπές διέθεταν περισσότερα από 14 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστότητα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC).Άλλοι Δημοκρατικοί που βλέπουν μια πιθανή υποψηφιότητα για την προεδρία έχουν επίσης προσφέρει ενισχύσεις σε τοπικές κομματικές οργανώσεις και στον εθνικό μηχανισμό του Δημοκρατικού Κόμματος.Ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ δώρισε πρόσφατα 5.000 δολάρια σε κάθε τοπική οργάνωση πολιτείας μέσω της ανεξάρτητης οργάνωσής του «Win the Era».Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, δωρίζει επί χρόνια εκατομμύρια από την προσωπική του περιουσία σε προοδευτικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένου αυτού του εκλογικού κύκλου.Ο Κέλι συγκέντρωσε 400.000 δολάρια για τον Όσοφ και για τη βοήθεια άλλων Δημοκρατικών σε κρίσιμες αναμετρήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.Από τότε που ο Νιούσομ αντιμετώπισε την εκλογική διαδικασία ανάκλησης το 2021, ο ίδιος και η ομάδα του οικοδομούν σταθερά έναν διαδικτυακό μηχανισμό συγκέντρωσης μικρότερων ποσών. Η εκλογική διαδικασία ανάκλησης του 2021 (2021 California Recall Election) ήταν μια από τις πιο προβεβλημένες και καθοριστικές πολιτικές μάχες στην πρόσφατη ιστορία της Καλιφόρνιας, κατά την οποία οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να αποφασίσουν αν θα αποπέμψουν τον Νιούσομ πριν από τη λήξη της θητείας του και η απάντηση ήταν ένα συντριπτικό «όχι».Βασικοί αρχιτέκτονες της «μηχανής» άντλησης κεφαλαίων του Νιούσομ είναι η Σίδνεϊ Χιμπς και ο Τιμ Τάγκαρις, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο χτίσιμο της αντίστοιχης επιχείρησης μικροδωρεών του γερουσιαστή του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς στην προεδρική εκστρατεία του 2020 —όταν ο Σάντερς δεν πραγματοποίησε καμία παραδοσιακή εκδήλωση για μεγάλους δωρητές και παρ' όλα αυτά συγκέντρωσε περισσότερα χρήματα από τους περισσότερους αντιστοίχους του.

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