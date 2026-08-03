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Με την Καϊράτ Αλμάτι ή τη Λέφσκι Σόφιας η ΑΕΚ στα playoffs

Με την Καϊράτ Αλμάτι ή τη Λέφσκι Σόφιας θα μονομαχήσει η ΑΕΚ στα playoffs του Champions League

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ΑΕΚ

Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλό της στα playoffs του Champions League έμαθε η ΑΕΚ.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι-Λέφσκι Σόφιας με στόχο την επιστροφή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2018-19.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει είτε στο Καζακστάν, είτε στη Βουλγαρία και η ρεβάνς στην Allwyn Arena, εκεί όπου θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η πρώτη μάχη των πρωταθλητών Ελλάδας θα διεξαχθεί 18-19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΑΕΚ Champions League
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