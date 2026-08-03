Πετρέλαιο: Πτώση σχεδόν 5% στις τιμές του Brent μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε σε απότομη πτώση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους για την έκβαση των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, το συμβόλαιο του Brent Βόρειας Θάλασσας για την παράδοση Σεπτεμβρίου υποχωρούσε κατά 4,69%, στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε πτώση 4,67%, στα 80,72 δολάρια.

Η αντίδραση των αγορών ήρθε μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εντός της ημέρας ξεκινούν νέες συνομιλίες με την Τεχεράνη, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στην πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της σημαντικότερης θαλάσσιας αρτηρίας μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.



Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα η αγορά



Τις προηγούμενες εβδομάδες οι τιμές είχαν ενισχυθεί περισσότερο από 20%, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και οι φόβοι για παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είχαν αυξήσει σημαντικά το λεγόμενο «ασφάλιστρο κινδύνου» στις αγορές ενέργειας. Με την ανακοίνωση περί διαπραγματεύσεων, μεγάλο μέρος αυτού του premium άρχισε να αποτιμάται εκ νέου, οδηγώντας σε μαζικές πωλήσεις συμβολαίων πετρελαίου.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το «κλειδί»

Παρά τη σημαντική πτώση στις τιμές, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων εξακολουθεί να επηρεάζεται από τα πρόσφατα χτυπήματα, ενώ καταγράφηκαν και νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που δείχνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί.

OPEC+: Επιπλέον παραγωγή αλλά περιορισμένη επίδραση

Πίεση στις τιμές ασκεί και η απόφαση του OPEC+ να προχωρήσει σε νέα αύξηση της παραγωγής κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πραγματική αύξηση της προσφοράς θα είναι μικρότερη, καθώς ορισμένες χώρες-παραγωγοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και περιορισμών στην παραγωγή.

Οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές

Παρά τη σημερινή έντονη πτώση, οι επενδυτές δεν θεωρούν ότι η κρίση έχει λήξει. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και οποιαδήποτε αποτυχία ή νέα στρατιωτική ένταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας αναμένεται να παραμείνει αυξημένη το επόμενο διάστημα, καθώς κάθε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις ή στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών της Μέσης Ανατολής θα συνεχίσει να επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.