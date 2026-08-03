Ιστορικός καύσωνας πλήττει την Κορεατική χερσόνησο

Η κορεατική χερσόνησος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα μεγαλύτερα και έντονα κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 100 χρόνια, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε πρωτοφανή επίπεδα τόσο στη Νότια όσο και στη Βόρεια Κορέα.

South Korea recorded its hottest day since modern weather observations began in 1904, with temperatures soaring to 42.5C (108.5F) on Sunday, according to the Korea Meteorological Administration.https://t.co/1xdBPKeypz August 3, 2026



Οι αρχές ενισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας, ενώ οι πολίτες καταφεύγουν σε κλιματιζόμενους δημόσιους χώρους, παραλίες και υδάτινα πάρκα για να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη.

#InPics | South Korea records hottest day in 122 years as record heatwave grips Korean Peninsulahttps://t.co/Y7tNhgcV1R — The Telegraph (@ttindia) August 3, 2026

Σύμφωνα με την Κορεατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (KMA), το κύμα καύσωνα, που αρχικά επηρέαζε κυρίως τις νοτιοανατολικές επαρχίες, εξαπλώνεται πλέον στη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ, στην επαρχία Γκιόνγκι και σε μεγάλο μέρος της δυτικής χώρας.

Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για καύσωνα και στην ευρύτερη πρωτεύουσα, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι οι ακραίες συνθήκες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας

Η πόλη Γιανγκσάν, στη νοτιοανατολική Νότια Κορέα, κατέγραψε την Κυριακή 42,5 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη των μετεωρολογικών παρατηρήσεων πριν από 122 χρόνια. Η ίδια περιοχή είχε σπάσει το εθνικό ρεκόρ και τις προηγούμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του φετινού καύσωνα.

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στην ταυτόχρονη επίδραση του αντικυκλώνα του Βόρειου Ειρηνικού και ενός ισχυρού θερμού αντικυκλώνα από το Θιβέτ, οι οποίοι εγκλωβίζουν τις θερμές αέριες μάζες πάνω από την κορεατική χερσόνησο και περιορίζουν τον σχηματισμό νεφώσεων.

Θάνατοι, θερμοπληξίες και αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Τα τελευταία στοιχεία του Κορεατικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δείχνουν ότι από τα μέσα Μαΐου έχουν καταγραφεί 14 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα, ενώ 1.889 άνθρωποι έχουν χρειαστεί ιατρική φροντίδα λόγω θερμοπληξίας ή άλλων προβλημάτων που προκάλεσαν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, με την κυβέρνηση να θέτει σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Έκτακτα μέτρα στις πόλεις

Η πρωθυπουργός Χαν Σονγκ-σουκ ζήτησε από τα υπουργεία και τις τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα και την παρατεταμένη ξηρασία, ενώ ενεργοποιήθηκε επιπλέον κρατική χρηματοδότηση για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Στη Σεούλ αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των κλιματιζόμενων «καταφυγίων δροσιάς», διανέμονται δωρεάν εμφιαλωμένα νερά και ομπρέλες, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους σε ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Ακυρώσεις αγώνων και γεμάτες παραλίες

Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν και την καθημερινότητα. Η Ομοσπονδία Μπέιζμπολ της Κορέας (KBO) ακύρωσε αναμετρήσεις σε Μπουσάν και Τσανγκγουόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αλλαγών στο πρόγραμμα εφόσον οι συνθήκες δεν βελτιωθούν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης, οι παραλίες, τα υδάτινα πάρκα και οι υπαίθριοι χώροι αναψυχής έχουν γεμίσει από πολίτες που αναζητούν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Yangsan erreicht 42,5 °C – die höchste jemals in Korea gemessene Temperatur seit 1904. 🌡️☀️ https://t.co/rK98F2404N — Korea Welle (@Koreawelle) August 3, 2026

Παρόμοια εικόνα και στη Βόρεια Κορέα

Η ακραία ζέστη επηρεάζει και τη Βόρεια Κορέα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν θερμοκρασίες που φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ η Πιονγκγιάνγκ κατέγραψε πέμπτη συνεχόμενη «τροπική νύχτα», με τη θερμοκρασία να μην υποχωρεί σε φυσιολογικά επίπεδα ούτε μετά τη δύση του ηλίου.

Οι προειδοποιήσεις για καύσωνα παραμένουν σε ισχύ σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ χιλιάδες πολίτες κατευθύνονται στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις της τουριστικής ζώνης Wonsan Kalma και στα υδάτινα πάρκα της πρωτεύουσας για να ανακουφιστούν από τη ζέστη.



Πηγή: skai.gr

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