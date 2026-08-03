Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντούσκος: «Η στήριξή σας είναι δύναμη»

Το μήνυμα του Στέφανου Ντούσκου για το χάλκινο μετάλλιο που πήρε στο μονό σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.

«5ο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό μετάλλιο. Ευχαριστώ όσους στάθηκαν και συνεχίζουν να στέκονται δίπλα μου. Η στήριξή σας είναι δύναμη. 

«Συνεχίζουμε…», ανέφερε σε μήνυμά του ο Έλληνας ολυμπιονίκης.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κωπηλασία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο