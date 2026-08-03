Ντούσκος: «Η στήριξή σας είναι δύναμη»

Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.



«5ο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό μετάλλιο. Ευχαριστώ όσους στάθηκαν και συνεχίζουν να στέκονται δίπλα μου. Η στήριξή σας είναι δύναμη.

«Συνεχίζουμε…», ανέφερε σε μήνυμά του ο Έλληνας ολυμπιονίκης.

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