Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατίδιο της Κεράλα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν σε τμήματα της νότιας Ινδίας στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, από τις οποίες προκλήθηκε επίσης κατολίσθηση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο γειτονικό κρατίδιο της Καρνάτακα, σύμφωνα με τις αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Ο αριθμός των νεκρών σε περιστατικά που σχετίζονται με τη βροχή αυξήθηκε σε 11 ήδη από χθες, Κυριακή, στην Κεράλα, όπου σχεδόν 7.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε 275 χώρους φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί σε όλο το κρατίδιο, δήλωσε υπουργός της κυβέρνησής του.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Κεράλα Β. Ντ. Σαδισάν δήλωσε σήμερα ότι θα έχει συνάντηση με αξιωματούχους της περιοχής για να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις για τους χώρους φιλοξενίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άρχισαν επιχειρήσεις καθαρισμού στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες.

Σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της Κεράλα, ορισμένες περιοχές του κρατιδίου επρόκειτο να αντιμετωπίσουν σήμερα ισχυρούς ανέμους και μέτρια βροχόπτωση.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις υποχρέωσαν επίσης πολλά σχολεία να κλείσουν στο κρατίδιο αυτό, ενώ οι αρχές του ανέβαλαν διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών σε κρατιδιακό επίπεδο.

Στο γειτονικό του προς βορρά κρατίδιο της Καρνάτακα, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση, στην οποία έχασε τη ζωή του ένα ζευγάρι και ο γιος του το Σάββατο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Hindu.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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