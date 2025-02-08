Το Ιράν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, αλλά όχι στο πλαίσιο μιας πολιτικής άσκησης «μέγιστης πίεσης» στην Τεχεράνη, που έχει επαναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Η άρση κυρώσεων προϋποθέτει διαπραγματεύσεις, αλλά όχι στο πλαίσιο μιας πολιτικής "μέγιστης πίεσης", γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν μια διαπραγμάτευση αλλά περισσότερο μια μορφή συνθηκολόγησης», τόνισε σε ανακοίνωση ο Αραγτσί.

Χθες, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ «δεν είναι έξυπνες, σοφές ή έντιμες». «Η διαπραγμάτευση με την Αμερική δεν είναι ούτε έξυπνη, ούτε σοφή, ούτε έντιμη. Δεν θα λύσει κανένα από τα προβλήματά μας. Ο λόγος; Η εμπειρία!», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα ήθελε να έχει μια πυρηνική ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη, η τήρηση της οποίας να μπορεί να εξακριβωθεί τονίζοντας ωστόσο ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα»,

Το 2018, στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που είχε συναφθεί με τις μεγάλες δυνάμεις, και επέβαλε εκ νέου κυρώσεις που γονάτισαν την οικονομία της χώρας.

Τα σκληρά μέτρα οδήγησαν την Τεχεράνη να παραβιάσει τους πυρηνικούς περιορισμούς της συμφωνίας.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη νέες αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, που βάζουν στο στόχαστρο τις πωλήσεις ιρανικού αργού πετρελαίου στην Κίνα.

«Το Ιράν δεν θέλει να διαπραγματευτεί με μια χώρα που υπογράφει ταυτόχρονα νέες κυρώσεις», τόνισε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.