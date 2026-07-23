Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποινική δίωξη στον 28χρονο Αιγύπτιο

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθ' ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες και έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στις 18:40.

Νωρίτερα ήταν υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ.

Υπενθυμίζεται ότι από το βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν οι Αρχές να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η παρουσία του στο γραφείο του 73χρονου φέρεται να επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο.

Ο συλληφθείς έχει ένταλμα εις βάρος του για ασέλγεια κατά ανήλικης, το οποίο εκκρεμεί από το 2024. Ο ίδιος φαίνεται να υποστήριξε ότι υπήρξε λογομαχία με τον αδικοχαμένο ποινικολόγο, η οποία κατέληξε σε σωματική συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα» φέρεται να είπε στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες, οι δυο τους ήταν μαζί σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Στη συνέχεια ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του. Ωστόσο, έκαναν μια σύντομη στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου διαπληκτίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

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