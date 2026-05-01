Η Τεχεράνη απέστειλε την τελευταία της πρόταση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε Πακιστανούς διαμεσολαβητές, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να βελτιώσει τις προοπτικές άρσης του αδιεξόδου στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Το IRNA δεν έδωσε λεπτομέρειες, ωστόσο οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, που είχαν αυξηθεί απότομα μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, υποχώρησαν μετά τη δημοσίευση της είδησης.

Ο αποκλεισμός του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου έχει διακόψει περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ το αμερικανικό ναυτικό εμποδίζει τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου. Αυτό έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και έχει εντείνει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη οικονομική ύφεση.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και η πακιστανική πλευρά με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η τελευταία απάντηση του Ιράν στους όρους των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε σε Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο CBS την Παρασκευή ότι μια αναθεωρημένη ιρανική απάντηση στους τελευταίους όρους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έχει μεταφερθεί σε Αμερικανούς αξιωματούχους, επιβεβαιώνοντας αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση, τουλάχιστον για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, όμως πληροφορίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να ενημερωθεί για σχέδια νέων στρατιωτικών πληγμάτων με στόχο να εξαναγκαστεί το Ιράν σε διαπραγματεύσεις, είχαν εκτοξεύσει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου σε υψηλό τετραετίας την Πέμπτη.

Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει την αντιαεροπορική του άμυνα και σχεδιάζει ευρείας κλίμακας απάντηση σε περίπτωση επίθεσης, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρξει ένα σύντομο αλλά έντονο αμερικανικό πλήγμα, πιθανόν ακολουθούμενο από ισραηλινή επίθεση, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές υπό καθεστώς ανωνυμίας.

