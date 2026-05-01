Ιράν: Ένας εχθρός που δεν έχει πετύχει τους στόχους του, δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Δεν επιθυμούμε τον πόλεμο, αλλά δεν τον φοβόμαστε», ανέφερε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB. «Αν απειληθεί η αξιοπρέπειά μας, θα αγωνιστούμε για την αξιοπρέπειά μας. Αυτή είναι η σταθερή θέση του λαού μας».

Πρόσθεσε ότι, ενώ το Ιράν «υποδέχεται πάντα τις διαπραγματεύσεις», η διπλωματία «βασίζεται στη λογική και την ορθολογικότητα».

«Σίγουρα δεν δεχόμαστε επιβολές. Ένας εχθρός που δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους του μέσω της επιθετικότητας και των απειλών δεν μπορεί να επιβάλλει ή να απαιτεί τίποτα ούτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα κινηθεί νομικά κατά της Ουάσιγκτον. «Θα καταδιώξουμε και θα τιμωρήσουμε τους εγκληματίες πολέμου και θα λάβουμε αποζημίωση από αυτούς», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.