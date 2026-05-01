Σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και η κυβέρνησή του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αγνοήσει αυτή την υποχρέωση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρο διαμαρτυρήθηκε την Πέμπτη για τις προσπάθειες του Κογκρέσου που αποσκοπούν στον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι κανείς δεν γνωρίζει την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από τον ίδιο και λίγους ακόμη, υπονοώντας ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν παρά την εμφανή στασιμότητα που παρατηρείται δημοσίως. Αναμενόταν να ενημερωθεί από αξιωματούχους του Πενταγώνου σχετικά με τις τελευταίες στρατιωτικές επιλογές.

Εν τω μεταξύ, η διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους έχει φτάσει σε νέα ύψη, με τον Τραμπ να απειλεί να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. «Η εμπιστοσύνη προς τον Λευκό Οίκο δεν είναι πια η ίδια», δήλωσε ένας Γερμανός βουλευτής στο CNN.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τόνισε από τη μεριά του την αδιάλλακτη στάση του όσον αφορά την περιοχή, χαρακτηρίζοντας τα πρόσφατα κέρδη του Ιράν ως αμετάκλητα γεγονότα.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση χθες Πέμπτη το βράδυ εναντίον μικρών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στους αιθέρες της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, το Ιράν ανέφερε την Πέμπτη ότι θα απαντήσει με «μακροχρόνιες και οδυνηρές επιθέσεις» εναντίον αμερικανικών θέσεων, εάν η Ουάσιγκτον επαναλάβει τις επιθέσεις και τις διεκδικήσεις της στο Στενό του Ορμούζ, περιπλέκοντας τα αμερικανικά σχέδια για τη δημιουργία συμμαχίας με στόχο την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

