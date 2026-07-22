Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, μετέδωσε σήμερα το Mizan, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του δικαστικού σώματος του Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων ταυτοποίησε τον άνδρα ως τον Μεχντί Χανεκί και ανέφερε ότι εκτελέστηκε για «υπηρεσιακές ενέργειες» που ωφέλησαν το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και εχθρικές οργανώσεις.

Η ίδια πηγή μετέδωσε επίσης ότι ο εκτελεσθείς κατασκεύαζε και είχε στην κατοχή του όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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