Ρωσία: Ένας νεκρός και 8 ραυματίες σε νέα επιδρομή της Ουκρανίας με drones

Νέα επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων της Ουκρανίας έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες αποθήκες του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι αρχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, μερικές ημέρες έπειτα από πολύνεκρες επιθέσεις, το σαββατοκύριακο, που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία.

Η Τατιάνα Κιμ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.

«Συγκρότημα αποθηκών πήρε φωτιά έπειτα από επίθεση drones στην περιφέρεια της Νιεβιναμίσκ», ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), μέσω Telegram.

Ο κ. Βλαντίμιροφ πρόσθεσε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν.

Από την πλευρά του το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού έκανε γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε «μαζική» επιδρομή εναντίον εταιρείας στην Αρμαβίρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για την ίδια, τη Wildberries.

Το Σάββατο, επιδρομή σε δυο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν ολοένα πιο ισχυρά πλήγματα, κυρίως από αέρος, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό απωλειών στις τάξεις των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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