Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και στον κλάδο τεχνολογίας εν αναμονή της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 641,12 μονάδες στις 10:06 ώρα Ελλάδας.

Οι επενδυτές αναμένουν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, των εταιριών Alphabet και Tesla.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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