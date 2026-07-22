Σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τη Χιλή από τη 15η Ιουλίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, κατά νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, όπου πάνω από 60.000 άνθρωποι παραμένουν απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς έχουν κοπεί στη μέση αρκετοί δρόμοι εξαιτίας πλημμυρών.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως τις νότιες νομαρχίες Κοκίμπο και Ατακάμα, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές είναι σπάνιες.

«Καταμετράμε 13 νεκρούς και επτά αγνοούμενους», δήλωσε στον Τύπο η Αλίσια Σεμπριάν, διευθύντρια της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Χιλής (SENAPRED).

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς και 100.000 ανθρώπους απομονωμένους.

Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές ή ολοσχερή καταστροφή σε 2.800 κατοικίες. Οι πληγέντες είναι περίπου 2.200 και πάνω από 60.000 κάτοικοι είναι απομονωμένοι, καθώς ποτάμια προκάλεσαν πλημμύρες κόβοντας την πρόσβαση σε πολλά χωριά.

«Είμαι 57 χρονών και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει τέτοια κατάσταση. Το πιο εντυπωσιακό ήταν να βλέπεις ποταμούς και ρυάκια να υπερχειλίζουν», είπε η Πατρίσια Αλμπορνός, αξιωματούχος στην Κοκίμπο, σχεδόν 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κλαούδιο Αλβαράδο είπε πως αναμένει οι βροχοπτώσεις να «αρχίσουν να εξασθενούν» τις επόμενες ώρες.

Ο πρόεδρος της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ κήρυξε προχθές Δευτέρα κατάσταση καταστροφής σε τμήμα της χώρας, μέτρο που επιτρέπει την ανάπτυξη του στρατού, την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις και ταχύτερες παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα θα γίνονται ολοένα σφοδρότερα και συχνότερα καθώς η κλιματική αλλαγή κι η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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