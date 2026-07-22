Πετρέλαιο: «Ράλι» στις τιμές μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία την Τετάρτη 22/7, πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι εβδομάδων, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα.

Την ίδια ώρα, πετρελαιοφόρα πραγματοποίησαν αναστροφή πορείας στην Ερυθρά Θάλασσα έπειτα από προειδοποιήσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 1,84 δολάρια ή 2%, φθάνοντας στα 92,85 δολάρια το βαρέλι στις 06:30 GMT, το υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,67 δολάρια ή επίσης 2%, στα 86,01 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό από τις 12 Ιουνίου.

Η άνοδος ακολούθησε το ράλι της Τρίτης, όταν το πετρέλαιο έκλεισε σε υψηλό πέντε εβδομάδων μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στη νότια και δυτική περιοχή του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η τελευταία φάση των επιχειρήσεων ξεκίνησε αργά το βράδυ της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ), δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 22/7, στο Ιράν.

Λίγο νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ είχε γνωστοποιήσει ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αναχαίτισαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η συνεχής ανταλλαγή επιθέσεων ενισχύει τους φόβους για νέες αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες, καθώς οι Χούθι της Υεμένης άνοιξαν νέο μέτωπο στον πόλεμο, απειλώντας ότι θα πλήξουν πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και ανακοινώνοντας ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Το πέρασμα του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις εξαγωγές σαουδαραβικού αργού, καθώς η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί αισθητά μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη, κατευθυνόμενα προς τη Διώρυγα του Σουέζ αντί να συνεχίσουν κοντά στις ακτές της Υεμένης, έπειτα από τις απειλές των Χούθι.

«Αυτό θα υποχρεώσει τα δεξαμενόπλοια να εισέρχονται και να εξέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, αυξάνοντας σημαντικά τόσο τη διάρκεια όσο και το κόστος των ταξιδιών προς την Ασία», ανέφεραν οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, επισημαίνοντας ότι και οι εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα επιτείνουν την αβεβαιότητα για την προσφορά.

Την ίδια στιγμή, η Caspian Pipeline Consortium σταμάτησε να παραλαμβάνει πετρέλαιο από το Καζακστάν, αφού είχε ήδη αναστείλει τις φορτώσεις από τη Δευτέρα λόγω επιθέσεων σε πετρελαιοφόρα στον τερματικό της σταθμό στη Μαύρη Θάλασσα, επιθέσεις που αποδίδονται σε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει τις σχετικές κατηγορίες.

«Όσο περισσότερο διαρκεί η αναστολή των φορτώσεων, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες το Καζακστάν να αναγκαστεί να περιορίσει την παραγωγή του», εκτιμά η ING.

Σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute (API), τα αμερικανικά αποθέματα αργού πετρελαίου και αποσταγμάτων αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν. Οι αγορές αναμένουν πλέον τα επίσημα στοιχεία της U.S. Energy Information Administration (EIA), τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

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