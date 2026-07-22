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Ινδία: Στους 26 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Άσαμ

Η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βραχμαπούτρα έχει ξεπεράσει το όριο επικινδυνότητας, προκαλώντας ζημιές σχεδόν κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των μουσώνων

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Ινδία

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα στο κρατίδιο Άσαμ στη βορειοανατολική Ινδία σε πλημμύρες που προκάλεσαν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις, όπως δήλωσαν οι αρχές, ενώ σήμερα αναμένονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών του Άσαμ δήλωσε ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, μετά από σοβαρές πλημμύρες στο κρατίδιο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών αυτή την εβδομάδα σε 26.

Η στάθμη των υδάτων στον Βραχμαπούτρα, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου, έχει ξεπεράσει το όριο επικινδυνότητας σε κάποιες περιοχές, δήλωσαν οι αρχές. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκαλεί ζημιές στο κρατίδιο αυτό σχεδόν κάθε χρόνο στη διάρκεια των μουσώνων.

Ο βασικός αυτοκινητόδρομος Τζαμού-Σριναγκάρ έκλεισε για τα οχήματα ύστερα από κατολισθήσεις, όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η τοπική αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ινδία πλημμύρες καταστροφές Νεκροί
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