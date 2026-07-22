Ιταλία: Πολιτική σύγκρουση, διαδηλώσεις και έρευνα για τον θάνατο του 42χρονου Α. Φακίρ στη Μπολόνια

Σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις λαμβάνει στην Ιταλία η υπόθεση του Αμπντεραχίμ Φακίρ (Abderrahim Fakir), του 42χρονου Μαροκινού που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης στη Μπολόνια.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις, βίαια επεισόδια και νέα συζήτηση γύρω από τη χρήση αστυνομικής βίας και τη λογοδοσία των σωμάτων ασφαλείας.

Un home va morir diumenge al nord de Bolonya, a Itàlia, mentre era subjectat contra el terra per la policia durant una detenció. Els fets van ser gravats i difosos per les xarxes socials, cosa que ha provocat diverses protestes de la ciutadania arreu de la ciutat. Al vídeo, es… pic.twitter.com/HJsORE8aEq — diariARA (@diariARA) July 21, 2026

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Pilastro της Μπολόνια. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αστυνομία κλήθηκε έπειτα από αναφορές ότι ο Φακίρ παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά και προκαλούσε φθορές σε περιουσίες και σε περιπολικό.

Κατά την επιχείρηση ακινητοποίησής του, δύο αστυνομικοί τον κράτησαν μπρούμυτα στο έδαφος. Βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι και διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να φωνάζει επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και να ζητά βοήθεια, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Στο σημείο βρίσκονταν και διασώστες του ΕΚΑΒ της Ιταλίας, οι οποίοι επενέβησαν όταν ο άνδρας έπαψε να αντιδρά.

Εισαγγελική έρευνα και βίντεο από κάμερες αστυνομικών

Η Εισαγγελία της Μπολόνια έχει διατάξει πλήρη δικαστική έρευνα για τα αίτια του θανάτου, ενώ έχει ζητήσει να εξεταστούν το υλικό από τις κάμερες σώματος (body cams) των αστυνομικών, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι καταθέσεις των αστυνομικών και των διασωστών, καθώς και το βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

Παράλληλα διερευνάται εάν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα κατά την ακινητοποίηση του 42χρονου.

Οργή στους δρόμους της Μπολόνια

Ο θάνατος του Φακίρ προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Εκατοντάδες πολίτες, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλη της μαροκινής κοινότητας πραγματοποίησαν πορείες ζητώντας δικαιοσύνη.

🇮🇹 ITALIA: DISTURBIOS TRAS LA MUERTE DE UN DELINCUENTE MARROQUÍ DURANTE SU DETENCIÓN EN BOLONIA



Durante el lunes 20 de julio, se registraron enfrentamientos entre manifestantes de izquierda radical, inmigrantes y la policía sacudieron Bolonia tras la muerte de Abderrahim Fakir,… pic.twitter.com/Y8HvbYRLTe — Media Oriente (@MediaOriente) July 21, 2026

Ωστόσο, μέρος των κινητοποιήσεων εξελίχθηκε σε βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Διαδηλωτές εκτόξευσαν φωτοβολίδες, μπουκάλια και αντικείμενα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και υδροφόρες. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια.

En Bolonia, Italia, las calles llenas para exigir justicia por la muerte a manos de la policía de Abderrahim Fakir, un joven marroquí brutalmente reducido por varios agentes. Su nombre se suma al de otros muchos hombres racializados víctimas del abuso y la violencia policial. pic.twitter.com/4cSOB79JIs — Youssef M. Ouled (@ymouled) July 20, 2026

Κυβέρνηση: «Η αστυνομία δεν έχει ασυλία»

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε ότι δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πως οι αστυνομικοί απολαμβάνουν οποιασδήποτε μορφής ατιμωρησίας, υπογραμμίζοντας πως: «Η αστυνομία δεν έχει ασυλία».

Παράλληλα, επισήμανε ότι πρέπει να διασφαλιστεί και το τεκμήριο αθωότητας για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση. Απέρριψε επίσης τις συγκρίσεις με τις επιχειρήσεις της αμερικανικής ICE, τονίζοντας ότι η Ιταλία δεν ακολουθεί ανάλογα πρότυπα αστυνόμευσης.

Παρέμβαση Μελόνι. Τι λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αντιπολίτευση

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες εφόσον προκύψουν, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί «χωρίς προκαταλήψεις αλλά και χωρίς επιείκεια».

Την ίδια στιγμή, καταδίκασε τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις, κάνοντας λόγο για επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Policiais e manifestantes entraram em confronto nesta segunda (20) em Bolonha, na Itália, durante um protesto pela morte de um homem após uma abordagem policial.



Manifestantes bloquearam uma rua com bicicletas, enquanto policiais de choque tentavam controlar a multidão. Alguns… pic.twitter.com/L6sw3R9SXM — InfoMoney (@infomoney) July 21, 2026

Από την αντίθετη πλευρά, αντιπολιτευόμενα κόμματα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλη της οικογένειας του Φακίρ κάνουν λόγο για υπερβολική χρήση βίας, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η υπόθεση έχει ήδη συγκριθεί από αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης με εκείνη του Τζορτζ Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας των εικόνων που δείχνουν τον άνδρα να ακινητοποιείται στο έδαφος ενώ δηλώνει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ωστόσο, οι ιταλικές αρχές αποφεύγουν τέτοιους παραλληλισμούς μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Ποιος ήταν ο Αμπντεραχίμ Φακίρ

Ο Φακίρ ήταν μαροκινής καταγωγής και ζούσε επί σειρά ετών στην Ιταλία. Διατηρούσε μικρή επιχείρηση καθαρισμού και μεταφορών, ενώ σύμφωνα με συγγενείς του αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων άσθμα και καρδιολογικά ζητήματα. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του θα αποσαφηνιστούν από τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της εισαγγελικής έρευνας.

Η σύμπτωση με τον θάνατο του Κάρλος Τζουλιάνι

Η υπόθεση Φακίρ εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις αστυνομικής βίας που έχει αντιμετωπίσει η Ιταλία τα τελευταία χρόνια.

Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να κρίνει εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα κατά τη σύλληψη και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, η πολιτική αντιπαράθεση για τα όρια της αστυνομικής εξουσίας, τη λογοδοσία και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών αναμένεται να ενταθεί όσο προχωρά η έρευνα.

Μία ακόμη ιδιαίτερη διάσταση που αναδείχθηκε στον δημόσιο διάλογο στην Ιταλία είναι ο έντονος συμβολισμός της ημερομηνίας του θανάτου του Φακίρ.

Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του στις 20 Ιουλίου, ακριβώς 25 χρόνια μετά τον θάνατο του Κάρλο Τζουλιάνι, του 23χρονου διαδηλωτή που σκοτώθηκε από πυρά καραμπινιέρου κατά τις συγκρούσεις στη σύνοδο κορυφής της G8 στη Γένοβα το 2001.

Η υπόθεση Τζουλιάνι αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του ιταλικού κινήματος και της αντιπαγκοσμιοποιητικής δράσης, ενώ κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης.

Για πολλούς ακτιβιστές και οργανώσεις της Αριστεράς, το γεγονός ότι ο θάνατος του Φακίρ συνέπεσε με αυτή τη φορτισμένη επέτειο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την οργή και τη συμβολική φόρτιση των διαδηλώσεων, με αρκετούς να κάνουν λόγο για μια νέα «πληγή» στη μακρά συζήτηση γύρω από την αστυνομική βία και την ατιμωρησία στην Ιταλία.



Πηγή: skai.gr

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