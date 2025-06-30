Ιράν: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν εργασίες με βαρύ εξοπλισμό στο Φορντό

Οι δορυφορικές εικόνες της Maxar Technologies δείχνουν βαρύ κατασκευαστικό εξοπλισμό να πραγματοποιεί εργασίες στην πυρηνική εγκατάσταση Φορντό στο Ιράν, μία από τις τοποθεσίες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με το BBC. Εικόνες από τις 29 Ιουνίου δείχνουν έναν εκσκαφέα και έναν γερανό στην κορυφή ενός πρόσφατα κατασκευασμένου δρόμου πρόσβασης κοντά σε μια περιοχή που αποτέλεσε στόχο των αμερικανικών βομβαρδισμών. Πιο κάτω στην πλαγιά του βουνού, διακρίνονται μια μπουλντόζα και ένα φορτηγό.

Οχήματα πραγματοποιούν εργασίες επίσης στην είσοδο του χώρου και σε ένα βομβαρδισμένο κτίριο στην ανατολική πλευρά του συγκροτήματος - και τα δύο σημεία είχαν υποστεί ζημιές από ισραηλινά πλήγματα την επομένη των αμερικανικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα σε θέματα πυρηνικών όπλων David Albright, ο οποίος ανέλυσε εικόνες της ίδιας περιοχής με ημερομηνία τις 28 Ιουνίου, οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την επιχωμάτωση των κρατήρων, τη διενέργεια εκτιμήσεων ζημιών και δειγματοληψιών για ραδιενέργεια. Μετά τα αμερικανικά πλήγματα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι κύριες ιρανικές εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού καταστράφηκαν εντελώς.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν θα μπορούσε να ξαναρχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου «μέσα σε λίγους μήνες».

Οι εικόνες δείχνουν δραστηριότητα και σε ένα άλλο τμήμα του συγκροτήματος που υπέστη ζημιές από τις ισραηλινές επιδρομές μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.