Το Ιράν είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, εάν «τα άλλα μέρη είναι πρόθυμα», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσί σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο Telegram.

Οι ΗΠΑ, υπό τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αποχώρησαν το 2018 από μια πυρηνική συμφωνία που υπογράφηκε το 2015 από το Ιράν και τις έξι παγκόσμιες δυνάμεις βάσει της οποίας η Τεχεράνη αναμενόταν να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την αναβίωση της συμφωνίας έχουν σταματήσει. Το Ιράν εξακολουθεί να είναι επίσημα μέρος της συμφωνίας, αλλά έχει περιορίσει τις δεσμεύσεις να την τηρήσει λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν εκ νέου στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θα μείνω στη Νέα Υόρκη για λίγες ακόμη μέρες μετά την αποχώρηση του Ιρανού προέδρου και θα έχω περισσότερες συναντήσεις με διάφορους υπουργούς Εξωτερικών. Θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην έναρξη ενός νέου γύρου συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό σύμφωνο», είπε ο Αρακτσί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν ανταλλάξει μηνύματα μέσω της Ελβετίας και έχει εκδοθεί «γενική δήλωση ετοιμότητας», αλλά προειδοποίησε ότι «οι τρέχουσες διεθνείς συνθήκες καθιστούν την επανέναρξη των συνομιλιών πιο περίπλοκη και δύσκολη από πριν».

Παράλληλα, ο Αρακτσί τόνισε ότι δεν θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν καθώς όπως σημείωσε «δεν πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να διεξαχθεί ένας τέτοιος διάλογος. Υπήρχαν τέτοιες συναντήσεις στο παρελθόν, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν κατάλληλο έδαφος για κάτι τέτοιο. Απέχουμε ακόμη πολύ από την πραγματοποίηση απευθείας συνομιλιών».

Από την ανανέωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ, η Τεχεράνη αρνήθηκε να διαπραγματευτεί απευθείας με την Ουάσιγκτον και εργάστηκε κυρίως μέσω ευρωπαϊκών ή αραβικών μεσαζόντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.