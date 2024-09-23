Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου Ερντογάν στη Νέα Υόρκη παρέμεινε θολό μέχρι την αναχώρησή του, φαίνεται τώρα ότι οι συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα είναι πυκνές και ενδιαφέρουσες.

Επίσης, σχεδόν όλες οι συναντήσεις με άλλους ηγέτες θα γίνουν στο Σπίτι της Τουρκίας, έναν ουρανοξύστη 36 ορόφων που ανήκει στο τουρκικό κράτος και όπου εδρεύει η μόνιμη επιτροπή της Τουρκίας στον ΟΗΕ.



Χθες, αμέσως μετά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα και τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δυο ηγέτες που διατηρούν στενούς δεσμούς με τον Τούρκο πρόεδρο.



Χθες βράδυ, ο Ερντογάν παρευρέθηκε στο δείπνο που παρέθεσε η Τουρκοαμερικανική Εθνική Συντονιστική Επιτροπή (TASC) στο Σπίτι της Τουρκίας. Σε ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία. Αναφέρθηκε στην επιτυχημένη διαπραγμάτευση της Τουρκίας για μια προσωρινή ειρήνη στο Ουκρανικό αλλά, όπως είπε, ορισμένα λόμπι δεν ήθελαν αυτές οι προσπάθειες να επιτύχουν τον στόχο τους.

Ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά και φίλος της Ανατολής

Αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ. Τόνισε ότι «ανεξάρτητα από το ποιος θα γίνει πρόεδρος σε αυτές τις εκλογές, η άποψή μας για την Αμερική και ο υψηλού επιπέδου διάλογός μας δεν θα αλλάξουν. Η Τουρκία είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά δεν παραμελούμε την Ανατολή, είπε, προσθέτοντας ότι είναι αποφασισμένος να ενισχύσει τον διάλογο με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, τους BRICS και την ένωση ASEAN.



Σήμερα, ο Ερντογάν θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να επικρίνει την κατάσταση στη Γάζα και τη στάση του Ισραήλ και θα συνεχίσει τις διμερείς συναντήσεις του με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τον οποίον θα συναντήσει απόψε το βράδυ.

Αύριο, θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



Την Τετάρτη, θα δει τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, ενώ το βράδυ της Τετάρτης το ζεύγος Ερντογάν θα παραστεί σε δεξίωση που θα παραθέσουν ο ο πρόεδρος Μπάιντεν και η σύζυγός του.

Θα είναι ενδιαφέρον αν υπάρξει κάποια, φευγαλέα έστω, συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.