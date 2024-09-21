Έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο και ένα αναβαθμισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος παρουσίασε σήμερα το Ιράν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πύραυλος στερεού καυσίμου Jihad σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τον αεροδιαστημικό βραχίονα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και έχει επιχειρησιακό βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων (πάνω από 600 μίλια), όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το drone Shahed-136B είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του Shahed-136, με νέα χαρακτηριστικά και λειτουργική εμβέλεια άνω των 4.000 χιλιομέτρων (2.500 μίλια).

Ο νέος Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν παρευρέθηκε στην ετήσια παρέλαση στην Τεχεράνη, για τον εορτασμό του πολέμου του 1980-88 με το Ιράκ.

«Σήμερα, οι αμυντικές και αποτρεπτικές μας ικανότητες έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που κανένας δαίμονας δε σκέφτεται καν για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του αγαπητού μας Ιράν», υποστήριξε στην ομιλία του.

«Με ενότητα και συνοχή μεταξύ των ισλαμικών χωρών… μπορούμε να βάλουμε στη θέση του το γενοκτονικό σφετεριστή Ισραήλ, που δε δείχνει έλεος σε κανέναν, γυναίκες ή παιδιά, ηλικιωμένους ή νέους».

Τα σχόλια έρχονται καθώς το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στρέφοντας τα πυρά του την τελευταία εβδομάδα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το Ιράν κατηγορείται από τις δυτικές κυβερνήσεις ότι προμήθευε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στη Ρωσία για χρήση στον πόλεμο με την Ουκρανία, μια κατηγορία που έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.