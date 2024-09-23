Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη διαβεβαίωση ότι «δε θα υπάρξει επιστροφή στη λιτότητα» έδωσε από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς.

Μετά από παράπονα Εργατικών βουλευτών ότι ο πρωθυπουργός Στάρμερ και η ίδια η κα Ριβς έχουν υιοθετήσει έναν υπερβολικά πεσιμιστικό τόνο αυτούς τους πρώτους δυόμισι μήνες της διακυβέρνησής τους, συνεχώς μιλώντας για τα προβλήματα που κληρονόμησαν από τους Συντηρητικούς, η «σιδηρά κυρία» της βρετανικής οικονομίας επιχείρησε να δώσει μια νότα αισιοδοξίας.

Αφού επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει τη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών παρά τον πιο «απότομο και δυσκολότερο» δρόμο που διαπίστωσε ότι έχει να ανέβει η νέα κυβέρνηση, είπε πως ο προϋπολογισμός τον οποίο θα παρουσιάσει στις 30 Οκτωβρίου θα είναι «πραγματικά φιλόδοξος» και «θα επισκευάζει τα θεμέλια» της οικονομίας.

Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση προειδοποιούσε πως ο προϋπολογισμός θα περιέχει «επώδυνα» μέτρα. Η κα Ριβς σήμερα, ωστόσο, επέλεξε να τονίσει πως δε θα επιβάλει λιτότητα, σεβόμενη πάντως παράλληλα το πλαίσιο της οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Επανέλαβε πως δεν θα αυξήσει το φόρο εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές ή τον ΦΠΑ, αλλά ούτε και τον φόρο για τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, θα κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και θα υλοποιήσει την αμφιλεγόμενη υπόσχεση για επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων.

Υπερασπίστηκε δε ως «σωστή απόφαση» την απονομή αυξήσεων σε εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους, την ώρα που η αντιπολίτευση την επικρίνει για την πρόθεση κατάργησης του χειμερινού επιδόματος θέρμανσης για περίπου 10 εκ. συνταξιούχους, δηλαδή όσους έχουν πάνω από ένα συγκεκριμένο εισόδημα.

Λίγο μετά από την έναρξη της ομιλίας της η κα Ριβς διακόπηκε από μέλη του ακροατηρίου που σηκώθηκαν και φώναξαν κατά της πώλησης όπλων στο Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης, καθώς και υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η κα Ριβς απάντησε στους διαμαρτυρόμενους ότι «το κόμμα εκπροσωπεί τον εργαζόμενο κόσμο, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας».

Εξάλλου, την ώρα της ομιλίας της υπουργού ο Βασιλικός Σύλλογος Νοσηλευτών ανακοίνωσε ότι απορρίπτει την πρόταση της κυβέρνησης για αυξήσεις της τάξης του 5,5%.



Πηγή: skai.gr

