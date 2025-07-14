Περισσότεροι από 100 μετανάστες, ανάμεσά τους πέντε γυναίκες, απελευθερώθηκαν από αιχμαλωσία αφού κρατούνταν για λύτρα από εγκληματική συμμορία στην ανατολική Λιβύη, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας.

«Μια εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται στη λαθραία διακίνηση μεταναστών, τους στερούσε την ελευθερία, τους εμπορευόταν και τους βασάνιζε για να εξαναγκάσει τις οικογένειές τους να πληρώσουν λύτρα για την απελευθέρωσή τους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Όπως σημειώνει το Reuters, η Λιβύη έχει μετατραπεί σε βασικό πέρασμα για μετανάστες που εγκαταλείπουν εμπόλεμες ζώνες και περιοχές φτώχειας, με σκοπό να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω της επικίνδυνης διαδρομής από την έρημο και διασχίζοντας τη Μεσόγειο, μετά την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι σε εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ το 2011.

Πολλοί μετανάστες που προσπαθούν απεγνωσμένα να φτάσουν στην Ευρώπη πέφτουν στα χέρια διακινητών. Οι μετανάστες που απελευθερώθηκαν κρατούνταν στην Ατζνταμπίγια, περίπου 160 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης.

Πέντε ύποπτοι διακινητές, με καταγωγή από τη Λιβύη, το Σουδάν και την Αίγυπτο, έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Γενικός Εισαγγελέας και η Διεύθυνση Ασφαλείας της Ατζνταμπίγια δημοσίευσαν φωτογραφίες των μεταναστών στους επίσημους λογαριασμούς τους στο Facebook, οι οποίες, όπως ανέφεραν, ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων.

Οι εικόνες δείχνουν μετανάστες με δεμένα τα χέρια και τα πόδια, εμφανώς κακοποιημένους.

Τον Φεβρουάριο, τουλάχιστον 28 σοροί ανασύρθηκαν από ομαδικό τάφο στην έρημο βόρεια της πόλης Κούφρα. Σύμφωνα με τις αρχές, μια εγκληματική συμμορία υπέβαλε τους μετανάστες σε βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση.

Είχε προηγηθεί ο εντοπισμός άλλων 19 σορών σε ομαδικό τάφο στην περιοχή Τζιχάρα, επίσης στη νοτιοανατολική Λιβύη, με τη Διεύθυνση Ασφαλείας να αποδίδει την ευθύνη σε γνωστό δίκτυο διακινητών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν καταγραφεί περίπου 825.000 μετανάστες από 47 χώρες εντός Λιβύης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης και οι υπουργοί Εσωτερικών της Ιταλίας, της Μάλτας και της Ελλάδας συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, για να συζητήσουν την κρίση της μετανάστευσης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.