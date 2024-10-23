Βραζιλία: Οικογενειακό μακελειό με 4 νεκρούς και 8 τραυματίες

Ένας άνδρας που κρατούσε αιχμάλωτους τους συγγενείς του μέσα στο σπίτι του στη νότια Βραζιλία σκοτώθηκε από αστυνομικούς, αφού προηγουμένως πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του, τον αδελφό του και έναν αστυνομικό, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Οπλισμένος με δύο πιστόλια και δύο καραμπίνες, ο άνδρας αυτός, ένας 45χρονος επαγγελματίας οδηγός που φέρεται ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, τραυμάτισε επίσης τη μητέρα του, τη σύζυγο του αδελφού του και έξι από τους αστυνομικούς που είχαν περικυκλώσει το σπίτι επί εννέα ώρες.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στο Νόβο Αμπούργκο, στα προάστια του Πόρτο Αλέγκρε, της πρωτεύουσας του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Οι δύο από τους τραυματισμένους αστυνομικούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας αυτής, Σάντρο Καρόν.

Ο δράστης είχε άδεια οπλοφορίας για αθλητικούς σκοπούς. Στο σπίτι του βρέθηκαν περισσότερες από 300 σφαίρες.

Η αστυνομία αναπτύχθηκε στο σημείο αφού δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του 45χρονου. Ο δράστης «υποδέχτηκε» τους αστυνομικούς με καταιγισμό πυρών, ανέφερε ο κυβερνήτης του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, Εντουάρντο Λέιτε. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και ο ένοπλος σκοτώθηκε.

Ο Σάντρο Καρόν εξήγησε ότι ο δράστης αρνήθηκε κάθε προσπάθεια διαπραγμάτευσης και άρχισε να πυροβολεί τους συγγενείς του και τους αστυνομικούς.

Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

Πηγή: skai.gr

