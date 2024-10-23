Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε σήμερα ότι συνελήφθησαν στην Ισπανία δύο ηγετικά στελέχη συμμορίας που κατηγορούνται για τον σχεδιασμό της ένοπλης επίθεσης στον τηλεοπτικό σταθμό TC τον περασμένο Ιανουάριο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλαστογραφημένα έγγραφα.

Ο «Κομαντάντε Γουίλι», ο φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας Los Tiguerones και ο αδερφός του, Άλεξ, που οι αρχές θεωρούν πως ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθησαν στη διάρκεια κοινής επιχείρησης με την ισπανική Πολιτοφυλακή, αναφέρει η αστυνομία του Ισημερινού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Οι αρχές του Ισημερινού δεν δημοσιοποιούν τα επώνυμα κατηγορουμένων σε ποινικές διώξεις, αλλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι οι Γουίλιαμ και Άλεξ Αλσίβαρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορούνται για βομβιστικές επιθέσεις με παγιδευμένα αυτοκίνητα, συμβόλαια θανάτου, εκβιασμούς, καθώς και για τον σχεδιασμό της ένοπλης επίθεσης σε στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου TC στην πόλη Γουαγιακίλ.

Η εισβολή ενόπλων στο στούντιο είχε μεταδοθεί απευθείας για περίπου 20 λεπτά. Οι τηλεθεατές πάγωσαν αντικρίζοντας 13 κουκουλοφόρους να εφορμούν βαριά οπλισμένοι στο πλατό της εκπομπής. Ουδείς σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε και οι 13 ένοπλοι συνελήφθησαν κατά την επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Στον απόηχο της πρωτοφανούς επίθεσης, η κυβέρνηση χαρακτήρισε «τρομοκρατικές οργανώσεις» 22 συμμορίες, για την εξάρθρωση των οποίων έχει κινητοποιήσει τον στρατό.

Η συμμορία Los Tiguerones είναι μια εξ αυτών των συμμοριών και φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών στις παράκτιες επαρχίες Γουάγιας και Εσμεράλδας. Οι αδελφοί Αλσίβαρ κατηγορούνται επίσης για τη δολοφονία ενός εισαγγελέα που ερευνούσε τη δράση τους.

