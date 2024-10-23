Γκάλαντ: «Αφού χτυπήσουμε το Ιράν, ο κόσμος θα καταλάβει όλη την εκπαίδευσή μας»

Μήνυμα στο Ιράν έστειλε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Γιοάβ Γκάλαντ.

Μιλώντας σε πιλότους και πληρώματα αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Χατζερίμ, ο υπουργός Άμυνας διεμήνυσε ότι «αφού χτυπήσουμε στο Ιράν, όλοι θα καταλάβουν τι κάνατε στη διαδικασία προετοιμασίας και εκπαίδευσης».

«Όλοι όσοι ονειρευόντουσαν πριν από ένα χρόνο να μας χτυπήσουν και να μας επιτεθούν πλήρωσαν βαρύ τίμημα και δεν βρίσκονται πλέον σε αυτό το όνειρο» ανέφερε δε.

Το Ισραήλ έχει δεσμευθεί ότι θα απαντήσει στην ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου. Η διαρροή εγγράφων που σημειώθηκε στις ΗΠΑ για την επίθεση δεν φαίνεται ικανή να καθυστερήσει την επίθεση, που εξαρτάται από στρατηγικά και πολιτικά κριτήρια.

Ένας άνθρωπος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σκοτώθηκε, και δύο στο Ισραήλ τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιδρομών, οι οποίες ως επί το πλείστον αναχαιτίστηκαν από τις αεροπορικές άμυνες των IDF. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε την επίθεση μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα από το Ισραήλ, ο οποίος είχε ηγηθεί της Χεζμπολάχ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, σε μια σειρά χτυπημάτων στα υπόγεια κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στη Νταχίγια, ένα νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Από τις 15:00, περίπου 85 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ πέρασαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ σήμερα (Τετάρτη 23 Οκτωβρίου) ανακοίνωσαν οι IDF.

«Ο Ισραηλινός Στρατός θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το Κράτος του Ισραήλ και τον λαό του ενάντια στην απειλή που θέτει η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ» σημειώνει ο στρατός.



Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, επανέλαβε στα μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι προσεκτικό για να αντιδράσει με τρόπο που να μην κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

