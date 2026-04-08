Ιράν: Αύριο η επιμνημόσυνη δέηση για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Μεγάλη επιμνημόσυνη δέηση έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη στην Τεχεράνη, 40 ημέρες μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν την τελετή θα αποτελεί «ένδειξη πίστης στην Ισλαμική Επανάσταση και σεβασμού προς τον δολοφονημένο ηγέτη», τόνισαν οι ισλαμικές αρχές.

Παρόμοια επιμνημόσυνη δέηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην ιερή πόλη των Σιιτών, Κομ, νότια της Τεχεράνης.

ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου.

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κατοικία του στην ιρανική πρωτεύουσα, την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, η 40ή ημέρα μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου έχει ιδιαίτερη σημασία και σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου πένθους.

