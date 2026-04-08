Δεκάδες θύματα, εκατοντάδες στόχοι μέσα σε λίγη ώρα... Το Ισραήλ πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επίθεση εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό -σύμφωνα με τους Ισραηλινούς- από το ξεκίνημα του τελευταίου πολέμου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι το Ισραήλ δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία απέναντι στη Χεζμπολάχ και δήλωσε επισήμως ότι θα συνεχίσει την επιθέσεις στην οργάνωση, με «αποφασιστικό τρόπο».
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε πυκνοκατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα δεκξάδες πολίτες να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.
Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την Κρίση στη Μέση Ανατολή
Βίντεο από την επίθεση της ισραηλινής αεροπορίας στη Βηρυτό αναδεικνύουν τοι μέγεθος της επιχείρησης, η οποία, σύμφωνα με διαρροές από το Ισραήλ, είχαν στόχο, μεταξύ άλλων, και το κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.
Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο από την ευρεία επίθεση των Ισραηλινών στη Βηρυτό, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας:
Δείτε βίντεο από το εύρος των επιθέσεων σε κατοικημένες περιοχές της Βηρυτού από το Ισραήλ:
Βίντεο μέσα από τις κατοικημένες περιοχές που κτυπήθηκαν στη Βηρυτό:
..................
- Γερμανία: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο στους σιδηροδρόμους, στην προσπάθειά της να προλάβει να επιβιβαστεί
- Κοινή δήλωση Μητσοτάκη και Ευρωπαίων ηγετών: Γρήγορος και διαρκής τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- Πρόεδρος Λιβάνου: «Το Ισραήλ διέπραξε σφαγή στις τελευταίες επιθέσεις» - Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες
