Δεκάδες θύματα, εκατοντάδες στόχοι μέσα σε λίγη ώρα... Το Ισραήλ πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επίθεση εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό -σύμφωνα με τους Ισραηλινούς- από το ξεκίνημα του τελευταίου πολέμου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι το Ισραήλ δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία απέναντι στη Χεζμπολάχ και δήλωσε επισήμως ότι θα συνεχίσει την επιθέσεις στην οργάνωση, με «αποφασιστικό τρόπο».

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε πυκνοκατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα δεκξάδες πολίτες να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.

Βίντεο από την επίθεση της ισραηλινής αεροπορίας στη Βηρυτό αναδεικνύουν τοι μέγεθος της επιχείρησης, η οποία, σύμφωνα με διαρροές από το Ισραήλ, είχαν στόχο, μεταξύ άλλων, και το κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο από την ευρεία επίθεση των Ισραηλινών στη Βηρυτό, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας:

Δείτε βίντεο από το εύρος των επιθέσεων σε κατοικημένες περιοχές της Βηρυτού από το Ισραήλ:

Βίντεο μέσα από τις κατοικημένες περιοχές που κτυπήθηκαν στη Βηρυτό:

Πηγή: skai.gr

