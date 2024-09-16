Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αρχίζει σήμερα σε μυστική τοποθεσία στη Βρετανία η χαρακτηριζόμενη από τους αθλητικούς σχολιαστές «δίκη του αιώνα» για 115 κατηγορίες κατά της Μάντσεστερ Σίτυ περί οικονομικών παραβάσεων κατά την περίοδο 2009-2018.

Η διαδικασία διεξάγεται από ανεξάρτητη επιτροπή και αναμένεται να διαρκέσει επί δέκα εβδομάδες. Η ετυμηγορία εκτιμάται ότι δε θα βγει πριν από το 2025.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά του αγγλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου από τη διοργανώτρια αρχή της Premier League τον Φεβρουάριο του 2023, μετά από πολυετή έρευνα. Οι κατηγορίες είχαν αρχικά διατυπωθεί στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel το 2018.

Ο σύλλογος, που από το 2008 ανήκει στον όμιλο Abu Dhabi United Group του σεΐχη Μανσούρ, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως έχει τις απαιτούμενες αποδείξεις.

Σε περίπτωση που ο σύλλογος κριθεί ένοχος διάπραξης αυτών των αδικημάτων απειλείται με σημαντικές κυρώσεις, από βαρύτατο οικονομικό πρόστιμο μέχρι αφαίρεση βαθμών ή και αποκλεισμό από την Premier League.

Οι κατηγορίες συνίστανται, μεταξύ άλλων, στη δήλωση ανακριβών οικονομικών πληροφοριών, όπως εσκεμμένα «φουσκωμένων» χορηγικών εσόδων από την κρατική αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Etihad και την κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Etisalat.

Σκοπός αυτών των πρακτικών, καταγγέλλει η Premier League, ήταν να μη βρεθεί ο σύλλογος να παραβιάζει τους Κανονισμούς Κέρδους και Βιωσιμότητας (PSR) που εισήχθησαν στην Αγγλία το 2012 και το Οικονομικό Fair Play (FFP) της UEFA που υιοθετήθηκε το 2011. Οι κανονισμοί αυτοί περιορίζουν την επιτρεπόμενη οικονομική ζημιά των ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Οι κατηγορίες αφορούν επίσης αδήλωτες πληρωμές στον πρώην προπονητή της ομάδας Ρομπέρτο Μαντσίνι και σε ποδοσφαιριστές,

Το 2014 η UEFA επέβαλε βαρύ πρόστιμο 49 εκ. λιρών στη Σίτυ, περιόρισε σε 21 τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που μπορούσε να δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα και έβαλε όριο στις μεταγραφικές δαπάνες που μπορούσε να κάνει εκείνο το καλοκαίρι ο σύλλογος. Ο λόγος ήταν η παραβίαση των κανόνων FFP.

Η δε απόφαση της UEFA το 2020 να αποκλείσει τη Σίτυ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για δύο χρόνια ανετράπη στο διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS).

Η έρευνα από την Premier League ωστόσο συνεχίστηκε, οδηγώντας στην απαγγελία κατηγοριών προ 17 μηνών.

Πηγή: skai.gr

