Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για αντίποινα μετά την ανάληψη της ευθύνης από την οργάνωση για πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

«Σήμερα το πρωί, οι Χούθι εκτόξευσαν έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους από την Υεμένη στο έδαφός μας. Θα πρέπει να γνωρίζουν (...) ότι θα πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε φορά που θα προσπαθούν να μας βλάψουν", είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η παρούσα κατάσταση στο βόρειο Ισραήλ δεν θα συνεχιστεί, πρόσθεσε ο ίδιος εκφράζοντας την πρόθεσή του να κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι απομακρύνθηκαν από εκεί.

Οι αντάρτες Χούθι που ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εδάφους-εδάφους που έφθασε στο κεντρικό Ισραήλ για πρώτη φορά σήμερα και έπληξε μη κατοικημένη περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματαπου

Το σημερινό χτύπημα φαίνεται να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Χούθι διεισδύουν τόσο βαθιά στον ισραηλινό εναέριο χώρο με πύραυλο.

Παράλληλα, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί αυτό τον μήνα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

