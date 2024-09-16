Για ανθρωποκτονία και απόκρυψη πτώματος κατηγορείται από την εισαγγελία της Πάρμα στην Ιταλία νεαρή γυναίκα 22 ετών, η οποία φέρεται να δολοφόνησε και να έθαψε σε χωράφι, κοντά στο σπίτι της, το νεογέννητο παιδί της. Το πτώμα του νεογέννητου βρέθηκε τις αρχές Αυγούστου, έπειτα από έρευνες των καραμπινιέρων.

Πριν από λίγες ημέρες, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν στο ίδιο χωράφι λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε ένα άλλο βρέφος το οποίο, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες, πρέπει να ενταφιάστηκε στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η γυναίκα, η οποία σπουδάζει νομική στην Πάρμα, έως τώρα παραδέχθηκε τις ευθύνες της μόνο σε ό,τι αφορά την πρώτη δολοφονία.

Ο πατέρας του μωρού και αρραβωνιαστικός της κοπέλας, συνομήλικός της, φαίνεται να μην γνώριζε ότι η σύντροφός του ήταν έγκυος και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η γυναίκα γέννησε μόνη της, χωρίς καμία απολύτως βοήθεια γιατρού ή νοσοκόμου και κανείς δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος.

Όπως διέρρευσε από την εισαγγελία της Πάρμα, η είδηση που αφορά τον εντοπισμό του πτώματος του δεύτερου βρέφους στο χωράφι είναι αληθής, αλλά πρέπει ακόμη να ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες, χρησιμοποιώντας και τεστ Dna.

Πηγή: skai.gr

