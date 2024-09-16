Σε μια ανάρτηση - «βόμβα» προχώρησε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχετικά με τον 58χρονο Αμερικανό Ράιαν Γουέσλι Ρουθ ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή ενώ έπαιζε γκολφ.

Συγκεκριμένα, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διατύπωσε τη θέση ότι ο 58χρονος Ρουθ, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ύποπτος από τις αμερικανικές αρχές, θα μπορούσε να έχει στρατολογηθεί από το Κίεβο.

«Αναρωτιέμαι πραγματικά, τι θα γίνει, αν αποδειχθεί ότι ο νέος δράστης της νέας αποτυχημένης επίθεσης κατά του Τραμπ, ο Ρουθ, ο οποίος στρατολογούσε μισθοφόρους για τον ουκρανικό στρατό, είχε προσληφθεί από το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο για αυτήν την απόπειρα δολοφονίας» αναφέρει σε ανάρτηση του στο X ο Μεντβέντεφ.

I wonder what would happen

if it turned out that the failed new Trump shooter Routh, who recruited mercenaries for the Ukrainian army, was himself hired by the neo-nazi regime in Kiev for this assassination attempt? — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 16, 2024

Πηγή: skai.gr

