Μεντβέντεφ για απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ: Μπορεί το Κίεβο να στρατολόγησε τον φερόμενο ως δράστη

Με μια ανάρτηση ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το Κίεβο να στρατολόγησε τον φερόμενο ως δράστη, τον 58χρονο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ

Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Σε μια ανάρτηση - «βόμβα» προχώρησε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχετικά με τον 58χρονο Αμερικανό Ράιαν Γουέσλι Ρουθ ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή ενώ έπαιζε γκολφ.

Συγκεκριμένα, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διατύπωσε τη θέση ότι ο 58χρονος Ρουθ, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ύποπτος από τις αμερικανικές αρχές, θα μπορούσε να έχει στρατολογηθεί από το Κίεβο.

«Αναρωτιέμαι πραγματικά, τι θα γίνει, αν αποδειχθεί ότι ο νέος δράστης της νέας αποτυχημένης επίθεσης κατά του Τραμπ, ο Ρουθ, ο οποίος στρατολογούσε μισθοφόρους για τον ουκρανικό στρατό, είχε προσληφθεί από το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο για αυτήν την απόπειρα δολοφονίας» αναφέρει σε ανάρτηση του στο X ο Μεντβέντεφ.

