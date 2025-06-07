Απόρρητα έγγραφα τα οποία σχετίζονται -και- με τα πυρηνικά του Ισραήλ, υποστηρίζει το Ιράν ότι περιήλθαν στην κατοχή του, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το υλικό περιλαμβάνει χιλιάδες έγγραφα που αποκαλύπτουν τις πυρηνικές δυνατότητες του Ισραήλ και το σχέδιο των ισραηλινών υπηρεσιών εναντίον του Ιράν.

Όπως ανέφερε το Tasnim, στα έγγραφα υπάρχουν πληροφορίες τόσο για τον οπλισμό, όσο και για τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα μεταφέρθηκαν από το Ισραήλ στο Ιράν μετά από μυστική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν λίγους μήνες. Ο όγκος, ωστόσο, των εγγράφων, ήταν τόσο μεγάλος, που χρειάστηκε ένα ικανό διάστημα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί και αξιολογηθεί το περιεχόμενό τους.

Στο στόχαστρο δύο Ισραηλινοί για κατασκοπεία

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η ισραηλινή εισαγγελία κατηγορεί δύο Ισραηλινούς για κατασκοπεία υπέρ της Τεχεράνης.

Πρόκειται για τους Roi Mizrahi και Almog Attias, και οι δύο 25 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν επαφή με έναν Ιρανό πράκτορα, ο οποίος τους έδωσε εντολή να εγκαταστήσουν κατασκοπευτικές κάμερες, όπως αναφέρεται στο ισραηλινό κατηγορητήριο. Αν και δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη σύνδεση με την πρόσφατη διαρροή πληροφοριών από το Ισραήλ, πηγές ανέφεραν ότι αυτοί οι ύποπτοι ενδέχεται να συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η Εισαγγελία κατέθεσε κατηγορητήριο στο Περιφερειακό Δικαστήριο Μπερσέμπα κατά των Ρόι Μιζράχι και Άλμογκ Ατίας για τη διεξαγωγή μιας σειράς αποστολών πληροφοριών για λογαριασμό πρακτόρων που λειτουργούσαν για τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Τόσο ο Mizrahi όσο και ο Attias είναι από το Nesher, νοτιοδυτικά της Χάιφα. Η Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας) ανακοίνωσε τη σύλληψη των δύο τον Μάιο.

Ο Mizrahi έχει κατηγορηθεί για επικοινωνία με έναν ξένο πράκτορα, βοήθεια σε εχθρό σε καιρό πολέμου και μεταφορά όπλων. Ο Αττιάς κατηγορήθηκε για επαφή με ξένο πράκτορα και παροχή πληροφοριών στον εχθρό, με σκοπό να βλάψει την ασφάλεια του κράτους.



