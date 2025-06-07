Τουρκικές πηγές που επικαλείται το Middle East Eye φέρεται να δήλωσαν ότι παρ' όλο που ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, επιδιώκει την εμβάθυνση των σχέσεών του με την Τουρκία, στην παρούσα φάση η Βουλή της Λιβύης δεν πρόκειται ούτε να εγκρίνει αλλά ούτε και να απορρίψει το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

«Μόλις πριν από λίγα χρόνια, θα ήταν αδιανόητο για την ανατολική Λιβύη που ελέγχεται από τον Χαφτάρ να εξετάσει το ενδεχόμενο υπογραφής ναυτιλιακής συμφωνίας με την Τουρκία. Η μετατόπιση αυτή αντιπροσωπεύει το πόσο γρήγορα η περιοχή αναδιατάσσεται» σημειώνει σε αποκλειστικό δημοσίευμά του το αγγλόφωνο Middle East Eye με έδρα το Λονδίνο και συμπληρώνει: «Αλλά ο Χαλίφα Χαφτάρ διεκδικεί την τουρκική υποστήριξη. Τον Απρίλιο, ο γιος του και πιθανός διάδοχός του, o Σαντάμ, πραγματοποίησε μια επίσκεψη-ορόσημο στην 'Αγκυρα».

Σε αυτό το πλαίσιο, τουρκική πηγή με γνώση των τουρκο-λιβυκών σχέσεων φέρεται να είπε στο Middle East Eye ότι «ο Χαφτάρ και οι γιοι του επιδιώκουν τώρα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την τουρκική κυβέρνηση και πιθανότατα θα κρατήσουν αυτό το θέμα σε εκκρεμότητα αντί να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες αυτή τη στιγμή».

Ο Μπιλγκεχάν Οζτούρκ, ερευνητής του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Στρατηγικών Ερευνών (Global Institute for Strategic Research, GISR), δήλωσε ότι «η κίνηση της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη δεν είναι πιθανό να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα». Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων με έδρα το Τομπρούκ της ανατολικής Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, «αναζητούσε απήχηση», καθώς ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Τρίπολης Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα και ο Χαφτάρ ανανέωναν τις διεθνείς επαφές τους. «Η πιθανότητα ο ελιγμός του Σάλεχ να έχει διεθνείς συνέπειες είναι πολύ μικρή» είπε, υποστηρίζοντας ότι «πρόκειται για ελιγμούς που αποσκοπούν στην εσωτερική διαμάχη για την εξουσία».

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης αποφάσισε την περασμένη Δευτέρα, 2 Ιουνίου, τη σύσταση τεχνικής επιτροπής για τη μελέτη του παράνομου «τουρκολιβυκού μνημονίου» για την οριοθέτηση ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως μετέδωσε το Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων LANA.

Στις 4 Απριλίου, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον αντιστράτηγο Σαντάμ Χαλίφα Χαφτάρ, γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, που υπάγεται στην κυβέρνηση της Βεγγάζης στα ανατολικά της χώρας. Ο αντιστράτηγος Χαφτάρ βρέθηκε στην Άγκυρα κατόπιν πρόσκλησης του αρχηγού των τουρκικών χερσαίων δυνάμεων, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

Ο άλλος γιος του στρατάρχη Χαφτάρ, ο Μπελκασέμ Χαφτάρ, είχε επισκεφθεί την Άγκυρα στις 25 Ιουλίου πέρυσι, με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης, και σε συνέντευξή του τότε είχε δηλώσει ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα είναι πολύ ικανοποιητική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

