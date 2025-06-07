Η σοκαριστική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας εναντίον του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα έχει ωθήσει στρατηγούς και αναλυτές να εξετάσουν εκ νέου τις απειλές για τα αεροσκάφη υψηλής αξίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάσεις στην πατρίδα τους αλλά και στο εξωτερικό εκφράζοντας την ανησυχία τους.

«Είναι μια στιγμή που προκαλεί έκπληξη», δήλωσε ο στρατηγός Ντέιβιντ Άλβιν, αρχηγός του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σε συνέδριο για την άμυνα στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι ευάλωτες σε παρόμοιες επιθέσεις.

«Δεν υπάρχει καταφύγιο ούτε καν στην πατρίδα των ΗΠΑ - ειδικά δεδομένου ότι οι βάσεις μας πίσω στην πατρίδα είναι ουσιαστικά εντελώς άκαμπτες», δήλωσε στο CNN ο Τόμας Σούγκαρτ, βοηθός ανώτερου συνεργάτη στο Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια (CNAS).

Με τον όρο «άκαμπτες», ο Σούγκαρτ εννοεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά καταφύγια στα οποία μπορούν να σταθμεύσουν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία να είναι αρκετά ανθεκτικά για να τα προστατεύσουν από αεροπορικές επιδρομές, είτε από drones είτε από πυραύλους.

Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 41 ρωσικά αεροσκάφη επλήγησαν στις επιθέσεις της περασμένης Κυριακής, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών βομβαρδιστικών και αεροσκαφών επιτήρησης, με ορισμένα να καταστράφηκαν και άλλα να έχουν υποστεί ζημιές. Αργότερα, ανάλυση δείχνει ότι τουλάχιστον 12 αεροπλάνα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές, ενώ οι αξιολογήσεις των δορυφορικών εικόνων συνεχίζονταν.

Τα ρωσικά αεροπλάνα βρίσκονταν ακάλυπτα στον αεροδιάδρομο των βάσεων, όπως ακριβώς τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη σε εγκαταστάσεις εντός και εκτός ΗΠΑ.

«Είμαστε αρκετά ευάλωτοι», δήλωσε την Τρίτη ο απόστρατος στρατηγός του Αμερικανικού Στρατού, Στάνλεϊ ΜακΚρίσταλ, στο CNN. «Έχουμε πολλά περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας που είναι εξαιρετικά ακριβά», είπε.

Ο Σούγκαρτ συνυπέγραψε μια έκθεση για το Ινστιτούτο Hudson τον Ιανουάριο, στην οποία τονιζόταν η απειλή για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ από την Κίνα σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των υπερδυνάμεων.

«Οι δυνάμεις κρούσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) που αποτελούνται από αεροσκάφη, εκτοξευτές πυραύλων εδάφους, σκάφη επιφανείας και υποθαλάσσια σκάφη, καθώς και ειδικές δυνάμεις, μπορούν να επιτεθούν σε αμερικανικά αεροσκάφη και τα συστήματα υποστήριξής τους σε αεροδρόμια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψαν ο ίδιος και ο συνάδελφός του συγγραφέας Τίμοθι Γουάλτον.

Οι προσομοιώσεις και οι αναλύσεις πολεμικών παιχνιδιών δείχνουν ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των απωλειών αμερικανικών αεροσκαφών πιθανότατα θα συμβεί στο έδαφος σε αεροδρόμια (και ότι οι απώλειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές)», έγραψαν.

Ένα ρεπορτάζ του περιοδικού Air and Space Forces πέρυσι επεσήμανε ότι η αεροπορική βάση Άντερσον στο νησί Γκουάμ του Ειρηνικού - ίσως η σημαντικότερη αεροπορική εγκατάσταση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό δεν διαθέτει ενισχυμένα καταφύγια.

Ο Άλβιν, αρχηγός του επιτελείου της USAF, παραδέχτηκε το πρόβλημα την Τρίτη.

«Αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι το σημείο που πρέπει να βρισκόμαστε», δήλωσε ο Άλβιν σε συνέδριο του CNAS.

Ο ΜακΚρίσταλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν πώς θα προστατεύσουν τις βάσεις τους και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε αυτές, αλλά και πώς θα παρακολουθούν τις περιοχές γύρω από αυτές τις εγκαταστάσεις.

Το κόστος του να «παίζεις άμυνα»

Αλλά όλα αυτά κοστίζουν χρήματα, και ο Άλβιν είπε ότι αυτό θέτει τις ΗΠΑ αντιμέτωπες με ένα δημοσιονομικό δίλημμα.

Ξοδεύει αμυντικά χρήματα σε ενισχυμένα καταφύγια και τρόπους για να σταματήσει τα drones και τους πυραύλους από το να επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις ή χρησιμοποιεί περισσότερους πόρους σε επιθετικά όπλα που μεταφέρουν τη μάχη στον εχθρό;

«Αν το μόνο που κάνουμε είναι να παίζουμε άμυνα και δεν μπορούμε να αντεπιτεθούμε, τότε αυτό δεν είναι καλή χρήση των χρημάτων μας», δήλωσε ο Άλβιν στο συνέδριο του CNAS.

«Πάντα γνωρίζαμε ότι η ενίσχυση των βάσεων μας είναι κάτι που έπρεπε να κάνουμε», είπε αλλά σε άλλα θέματα έχει δοθεί προτεραιότητα στον προϋπολογισμό.

Τα ενισχυμένα καταφύγια αεροσκαφών δεν είναι όμως κάτι φανταχτερό για να τραβήξουν το ενδιαφέρον όσο άλλα αμυντικά έργα όπως τα νέα βομβαρδιστικά B-21, καθένα από τα οποία αναμένεται να κοστίσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια.

Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι η Πολεμική Αεροπορία θα κατασκευάσει ένα νέο stealth μαχητικό, το F-47, με αρχικό κόστος 300 εκατομμύρια δολάρια ανά αεροσκάφος.

«Το F-47 είναι ένα καταπληκτικό αεροσκάφος, αλλά θα πεθάνει στο έδαφος αν δεν το προστατεύσουμε», είπε ο Άλβιν.

Εν τω μεταξύ, ένα ενισχυμένο καταφύγιο κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους Σούγκαρτ και Γουάλτον.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ αποκάλυψε μια άλλη μορφή αεράμυνας για την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, την πυραυλική ασπίδα Golden Dome, η οποία αναμένεται να κοστίσει τουλάχιστον 175 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όμως παρά την τεράστια τιμή του, έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει απειλές μεγάλης εμβέλειας, όπως διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από διαφορετικό ημισφαίριο.

Η απεραντοσύνη ως αδυναμία

Στην περίπτωση της Ρωσίας, η τεράστια επικράτειά της θεωρήθηκε ως δύναμη στον πόλεμό της με την Ουκρανία. Μία από τις αεροπορικές βάσεις που επλήγησαν στην επιχείρηση «Ιστός Αράχνης» της Ουκρανίας ήταν πιο κοντά στο Τόκιο παρά στο Κίεβο.

Αλλά τώρα το μέγεθος της Ρωσίας αποτελεί αδυναμία, γράφει ο Ντέιβιν Κιριτσένκο στο ιστολόγιο Ukraine Watch του Ατλαντικού Συμβουλίου.

Κάθε διέλευση συνόρων μπορεί να είναι σημείο διείσδυσης κάθε εμπορευματοκιβώτιο σε κάθε αυτοκινητόδρομο ή σιδηροδρομική γραμμή πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία.

«Αυτός είναι ένας εφιάλτης», είπε ο Κιριτσένκο.

Και υπάρχει μια άμεση αναλογία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι βάσεις βομβαρδιστικών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται συνήθως αρκετά στην ενδοχώρα, αλλά είναι προσβάσιμες σε μεγάλα και μικρά οχήματα.

Η αεροπορική βάση Dyess στο Τέξας, μία από τις έδρες των αμερικανικών βομβαρδιστικών B-1, βρίσκεται ακριβώς νότια μιας άλλης σημαντικής εμπορικής αρτηρίας ανατολής-δύσης, της Διαπολιτειακής Οδού 20.

«Σκεφτείτε όλα τα κοντέινερ και τους παράνομους εισερχόμενους εντός των συνόρων μας», δήλωσε ο Καρλ Σούστερ, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων στο Κοινό Κέντρο Πληροφοριών της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ.

«Αυτή η σύνδεση θα προκαλέσει συναγερμό σε ορισμένους κύκλους των ΗΠΑ», είπε.

Εν τω μεταξύ, στον Ειρηνικό, ακόμη και η καλύτερη επιθετική ισχύς πυρός των ΗΠΑ, μπορεί να μην είναι αρκετή σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) έχει καταβάλει συντονισμένη προσπάθεια για να προστατεύσει τα αεροσκάφη του κατά τη διάρκεια της μαζικής στρατιωτικής του συγκέντρωσης υπό τον ηγέτη Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Hudson.

Η Κίνα διαθέτει περισσότερα από 650 ενισχυμένα καταφύγια αεροσκαφών σε αεροδρόμια σε απόσταση 1.150 μιλίων από το Στενό της Ταϊβάν, αναφέρει η έκθεση.

Αλλά οι Σούγκαρτ και Γουάλτον υποστηρίζουν ότι η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει η Ουάσινγκτον θα ήταν να αναγκάσει το Πεκίνο να χτίσει περισσότερα - βελτιώνοντας τις δυνατότητες κρούσης των ΗΠΑ στην Ασία.

